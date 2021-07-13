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婉拒「獵人頭」挖角會影響未來求職？網揭內幕：別放心上

▲現在公司除了在人力銀行張貼職缺找尋人才之外，也有不少人會請專業的「獵人頭」公司找尋高階人才。（示意圖／翻攝pexels）
▲現在公司除了在人力銀行張貼職缺找尋人才之外，也有不少人會請專業的「獵人頭」公司找尋高階人才。（示意圖／翻攝pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-07-13 11:30:47

現在的公司除了在人力銀行張貼職缺之外，有時也會請專業的「獵人頭」公司找尋高階人才。不過就有網友婉拒「獵人頭」人員的招募，後續也擔心會影響到未來找工作。問題隨即有不少內行人解答，並分享其中細節。

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原PO在論壇Dcard上發文提到「前陣子有收到一些外商公司的面試邀約，也有去面試，可惜後續部分是無聲卡或是沒預期中想像好則婉拒，又碰上疫情爆發 很多職缺都被壓縮，更難找工作了」。

▲原po擔心自己婉拒獵人頭，會影響到未來找工作的順利度。（圖／翻攝Dcard）
▲原po擔心自己婉拒獵人頭，會影響到未來找工作的順利度。（圖／翻攝Dcard）
原PO也補充，有一間公司是透過「獵人頭」人員來找尋人才，雖然她在該公司獲得後續面試，但卻不符合她的需求，便決定寫婉拒信給「獵人頭」人員，對方則「已讀沒回」，讓原PO不禁擔心「這樣會被列入大公司黑名單嗎？」

完整過程曝光後，立刻有不少內行人解答「獵頭自己就淘汰率很高！一堆做不久的業務，不要放在心上」、「不用浪費彼此的時間，獵頭有時只是急著成交，還是介紹給你一些黑坑，只是獵頭的利用價值在於談薪資」、「獵人頭跟HR不一樣的地方就是，他有找人的業績壓力，所以你婉拒之後他也沒有特別回覆，就是去找下一個人了」、「我也有拒絕過獵人頭公司，不會影響找工作。頂多就只是那個人不會再找你而已。不會影響其他人資或公司找你去面試」。（編輯：潘毅）

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