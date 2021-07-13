台語將會消失？他嘆「年輕人都不會講」：刻板印象太重了
現代的在台灣多數民眾使用的語言，為中文、台語（閩南話）、客家語，隨著世代的交替、時間的流逝，有網友在網路上質疑「現在的年輕人都不會講台語」，引發網友討論。
編輯中心/綜合報導
2021-07-13 11:50:09｜2021-07-13 11:59:03
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「台語真的快消失了」的文章表示，「之前跟幾個十幾歲的小孩子聊天，問說會不會講台語，發現很多都不會講了，甚至也沒有台語腔調，都是用國語硬講的感覺，調查人數除了我認識的小朋友，還有那種差很多歲的堂弟堂妹跟親戚小孩，裡面有不少還是住在中南部的人...」，原PO更回憶「記得我小時候也覺得說台語很台，很不想講，8+9還是講台語，刻板印象太重，結果現在年輕的沒幾個會講了，已經快消失了...有時候想想國語跟台語，就好像美國人雖然官方語言是英文，但是還是不少人講西班牙文的感覺，結果台語在台灣時間沒有這麼久卻消失的這麼快....」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論。
網友們紛紛留言表示「大部分都聽得懂吧，只是不太會講而已」、「因為政府推行英語啊，國語+英語，已經讓小孩負擔不了了，哪還有空去學台語？」、「履歷寫精通台語又不會加分」、「要家長也是選英文，很注重台語的，在家就會教」、「覺得難過就把自己小孩學英文跟中文的時間拿去學台語啊」、「從小在家庭講，學齡前小孩是學習語言能力最強時候」、「全世界的方言都有這種趨勢吧」。
事實上，根據教育部網站公告中指出，教育部因應國家語言發展法修訂108課綱總綱，國小教育階段之本土語文／臺灣手語課程，列為部定課程每週1節；國中教育階段之本土語文/臺灣手語課程，於七、八年級列為部定課程每週1節；於九年級列為彈性學習課程之選修，由學校調查學生學習意願後開課；另為保障原住民籍學生學習權益，學校應於九年級彈性學習課程開設原住民族語文課程至少每週1節；高中教育階段之本土語文／臺灣手語課程，列為部定課程2學分；另學校可依照學生學習需求，於校訂課程中規劃4學分供學生選修，111年8月施行。（編輯：王柏文）