群聚參加溯溪團釀2死 高市消防中隊長記過調離主管職
昨（12）日下午3點半左右，屏東縣來義鄉鴛鴦瀑布發生一起溺水死亡案件，在瀑布前50公尺水域有2人不慎溺斃，經查現場是包括高雄市消防局的曾姓中隊長等一行10人揪團到該處遊玩，高雄市消防局今日對該名曾姓小隊長做出懲處，認為身為第一線防疫人員，且擔任幹部，明知故犯，違反國家重要防疫政策，召開考績委員會，決議記過1次，並改調非主管職務。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-07-13 12:04:23｜2021-07-13 12:32:49
昨日下午，屏東縣來義鄉鴛鴦瀑布發生有民眾溺水事故，屏東縣消防局派遣來義、內埔、萬巒、潮州、泰武、新埤、龍泉特搜大隊、第二大隊等隊，共計出動12車23人，並在在南大武山莊附近停車場設置前進指揮所，第二大隊副大隊長林世斌帶隊，在下午5點10分接觸到溺者時，已經沒有了生命徵象；對於民眾違反防疫規定群聚溯溪，屏東縣警方也依違反傳染病防治法製單舉發，移送屏東縣政府衛生局裁罰，另溺斃者部分，依規定製詢相關筆錄，報由屏東地檢署檢察官相驗。
在這一行10人溯溪團中，傳出其中有一人為高雄市消防局的幹部，高雄市消防局立即進行內部查處，確有此事，消防局表示，曾姓中隊長昨日申請個人休假，偕同妻子前往屏東縣來義鄉鴛鴦瀑布參加揪團溯溪活動，有關違反中央防疫相關規範部分，已由屏東縣警方及相關單位偵辦中。
高雄市消防局主任秘書王志平今日上午指出，曾姓同仁身為第一線防疫人員，且擔任幹部，明知故犯，違反國家重要防疫政策，高雄市消防局第一時間獲知訊息，立即進行內部查處屬實，改調非主管職務，另外，高雄市消防局也已在今日上午召開考績委員會，決議對曾姓中隊長記過1次，給予當事人嚴厲處分，以示警惕。
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