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機車加油「槍不插到底」？騎士怨常常濺出　兩難內幕曝光

▲有網友觀察到，騎機車加油時，站務員都會「刻意不讓槍體接觸加油孔，懸停在一半的位置」，也因此常濺出汽油，讓他相當疑惑。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲有網友觀察到，騎機車加油時，站務員都會「刻意不讓槍體接觸加油孔，懸停在一半的位置」，也因此常濺出汽油，讓他相當疑惑。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-13 12:15:55

過去時常能聽聞台灣稱作「機車王國」，據統計今年5月底時全台擁有1400多萬輛機車，成為通勤族主要的交通工具。但就有網友觀察到，騎機車加油時，站務員都會「刻意不讓槍體接觸加油孔，懸停在一半的位置」，幾乎常常會濺出幾滴汽油，讓他相當疑惑，而問題曝光後，立刻有不少內行人揭開「兩難的內幕」。

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原PO在論壇PTT上發文提到，「我是機車族，最近幾個月去加油站，經常發現站務員加油槍經常插進去之後，似乎刻意不讓槍體接觸加油孔，懸停在一半的位置」。

▲有網友發現站務員替機車加油時，油槍都會刻意懸空，避免油箱沒加滿就跳停。（圖／翻攝PTT）
▲網友解釋，站務員替機車加油時，油槍都會刻意懸空，是為了避免油箱沒加滿就跳停。（圖／翻攝PTT）
不過也因為站務員這個舉動，讓原PO遭遇數次「油加到快滿出來，甚至濺出幾滴」的情況。這也讓他不進疑惑「印象中，過去都是直接插到底，越深越好，感覺現在這種狀況不太合理，有人有類似的感覺嗎？還是自己記憶偏誤，本來就沒有規定得插好插滿？」

完整過程曝光後，立刻有內行人解答「機車插太深會很容易跳停」、「因為插到底很容易提早跳停、你的油箱還很空」、「油氣回收裝置如果故障的話，容易一直跳停，只能慢慢加或是提起來加」、「有的跳停才半滿而已，你不介意就插到底阿」、「有些機車加油孔設計不好，插到底很容易跳，而且幫你加滿一點工讀生也不會多領錢，加不滿可能還會被客人罵」、「淺淺插比插到底至少可以多加1公升，跳停對機車根本搞笑」。（編輯：潘毅）

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