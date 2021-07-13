用Line視訊手機狂發燙！行家曝背後原因：跟使用方式有關

全台防疫三級警戒延長至7月26日，不少公司企業也恢復分流上班，逐漸鬆綁要求員工在家工作的政策，不過在尚未解封降級的現在，仍有許多人只能透過視訊功能進行線上會議或與親朋好友視訊聊天聯絡感情。而在這段三級警戒期就有網友發現，自己不管使用iPhone內建的FaceTime功能或是Line視訊通話的時候，手機都會嚴重發燙，狀況曝光後掀起不少討論。

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這名網友日前在PTT的iOS版上發文提到，自己使用的是手機款式是iPhone 12 pro max，但不論是在冷氣房內或一般室內只要使用FaceTime或Line的視訊通話功能，手機後鏡頭附近的背板都會呈現「整個發燙」的狀態，這個異常現象就讓原PO有些擔心，忍不禁發文求助「想問是正常的嗎？」。

▲原PO表示自己只要使用FaceTime或Line的視訊通話功能手機都會嚴重發燙。（示意圖／翻攝pixabay）

文章曝光後掀起不少網友討論，其中就有行家出面解釋手機為何會在使用視訊功能發燙的背後原因，其關鍵與「使用方式」有關，「視訊一直在網路傳輸加上解碼本來就比較耗資源」、「視訊需要同時上傳跟下載，要同時編碼解碼，容易發燙是正常的」、「很正常，你都用了最會發熱的兩個地方（4g網路+鏡頭）」、「同時視訊編碼解碼跟網路吞吐會發熱正常」。

此外也有許多過來人紛紛留言分享自己的過熱情況與改善機體過熱的散溫方式，「我用4G會，連wifi不會」、「克服物理限制跟網路技術就可以不燙了」、「我也是12pro max，前天邊充電邊用FaceTime燙到出現過熱警示」、「去買手機降溫器，蝦皮很多，散熱超強」、「我覺得可能跟版本有關係，14.6之前我的手機都沒這麼容易燙到爆」、「我建議去檢查，之前XS MAX拿去大師修換完原廠電池就沒有發燙就沒那麼嚴重」。（編輯：楊智傑）