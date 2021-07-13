背「40年貸款」買房很值得？兩派人馬論戰2重點：別傻了

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這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「背40年貸款買房是值得的嗎？」的文章表示，「有些小時候的同學開始買房了，但他們的薪水並不高，年薪頂多百萬甚至不到，家裡也不是特別有錢，都是存到了頭期款後開始背40年房貸」，原PO也更接著說「買房是一個成就，但有錢人貸款買房是為了活用資金，做更多元的投資，而窮人貸款買房，似乎是把自己綁死在房子一個標的上，當生活只剩下繳房貸這件事，是值得的嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言「值得，歐印」、「租房子不也是一輩子要付租金，還不如買房」、「如果怕負擔不起，買鄉下一點的房就好，還是很多便宜的房，只是你看不上眼，硬要擠」、「前提是你要有本事錢滾錢，自認沒辦法的還是穩穩的這樣背吧」、「還不完就賣屋還債，餘額去鄉下買房」、「房貸年限越長越好，有錢你也，可以貸1年就還清！」、「當然值得，現在現金不值錢，有自住需求的就快點買」
但也有人點出2大重點，分別為「增值」和「現金流」，「不值，股票這麼薛，還在靠買房存資本」、「你知道貸款會貶值嗎？有能力讓銀行放款給你貸再說，銀行不借錢給缺錢的人」、「趁年輕就要錢滾錢，租個小套房住就好，才會有現金流」。（編輯：王柏文）