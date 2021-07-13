WHO不建議疫苗混打　柯文哲：是一個不得已的選擇

世界衛生組織（WHO）專家建議民眾不要混打不同廠牌的疫苗，因為這是「有點危險的趨勢」；對此，台北市長柯文哲今（13）日認為，疫苗混打是不得已的選擇，如果疫苗非常充分的話，當然沒有這個問題。
記者陳志仁／新北報導
2021-07-13 13:51:44
柯文哲指出，如果疫苗非常充分的話，一般而言就照常打，不過現在AZ疫苗已經打完，很多地方在施打莫德納，並沒有辦法可以打AZ的第二劑；台灣的老百姓對於AZ和莫德納疫苗有選擇上的偏好，所以要求這週把莫德納打完，下週就只剩AZ，常常有時只有AZ、有時只有莫德納，並不是同時2個並存，有時候時間到了要打沒得打，混打是一個不得已選擇，如果疫苗夠，當然就沒這問題。
柯文哲今日在副市長黃珊珊、台北市立聯合醫院副總院長璩大成的陪同下，前往亞東醫院頒發感謝狀、感謝金及致贈小禮物，並應亞東醫院的要求拿起手舉辦合影；柯文哲表示，7月1日、8日環南市場的大規模PCR篩檢，市場實在太複雜，每天來1萬人，但每天來的人都不一樣，後來當機立斷將手頭中可用的14000劑疫苗，把市場可打的人都先打疫苗，但打完疫苗後要14天才有作用。
柯文哲說，台北市之前沒有做大規模PCR篩檢的經驗，因此北農的部分就商請台北榮總協助；至於環南市場的部分，認為「危急時還是要找自己最信任的朋友幫忙」，2天就做了6000個PCR篩檢，且結果都是當晚出來，他要代表市府及市民感謝亞東醫院在疫情最緊張的時刻伸出援，手協助大規模的篩檢。
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