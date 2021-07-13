COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

WHO不建議疫苗混打　柯文哲：是一個不得已的選擇

▲台北市長柯文哲今（13）日認為，混打是不得已的選擇，如果疫苗非常充分的話，當然沒有這個問題。（圖／記者陳志仁攝，2021.07.13）
▲台北市長柯文哲今（13）日認為，混打是不得已的選擇，如果疫苗非常充分的話，當然沒有這個問題。（圖／記者陳志仁攝，2021.07.13）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-13 13:51:44

世界衛生組織（WHO）專家建議民眾不要混打不同廠牌的疫苗，因為這是「有點危險的趨勢」；對此，台北市長柯文哲今（13）日認為，疫苗混打是不得已的選擇，如果疫苗非常充分的話，當然沒有這個問題。

我是廣告 請繼續往下閱讀
柯文哲指出，如果疫苗非常充分的話，一般而言就照常打，不過現在AZ疫苗已經打完，很多地方在施打莫德納，並沒有辦法可以打AZ的第二劑；台灣的老百姓對於AZ和莫德納疫苗有選擇上的偏好，所以要求這週把莫德納打完，下週就只剩AZ，常常有時只有AZ、有時只有莫德納，並不是同時2個並存，有時候時間到了要打沒得打，混打是一個不得已選擇，如果疫苗夠，當然就沒這問題。

▲台北市長柯文哲今日在副市長黃珊珊（左二）、台北市立聯合醫院副總院長璩大成（左一）的陪同下，前往亞東醫院頒發感謝狀、感謝金及致贈小禮物。（圖／記者陳志仁攝，2021.07.13）
▲台北市長柯文哲今日在副市長黃珊珊（左二）、台北市立聯合醫院副總院長璩大成（左一）的陪同下，前往亞東醫院頒發感謝狀、感謝金及致贈小禮物。（圖／記者陳志仁攝，2021.07.13）
 

柯文哲今日在副市長黃珊珊、台北市立聯合醫院副總院長璩大成的陪同下，前往亞東醫院頒發感謝狀、感謝金及致贈小禮物，並應亞東醫院的要求拿起手舉辦合影；柯文哲表示，7月1日、8日環南市場的大規模PCR篩檢，市場實在太複雜，每天來1萬人，但每天來的人都不一樣，後來當機立斷將手頭中可用的14000劑疫苗，把市場可打的人都先打疫苗，但打完疫苗後要14天才有作用。

柯文哲說，台北市之前沒有做大規模PCR篩檢的經驗，因此北農的部分就商請台北榮總協助；至於環南市場的部分，認為「危急時還是要找自己最信任的朋友幫忙」，2天就做了6000個PCR篩檢，且結果都是當晚出來，他要代表市府及市民感謝亞東醫院在疫情最緊張的時刻伸出援，手協助大規模的篩檢。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

微解封你想回公司上班嗎？

想，因工作休息都在家，感到焦慮
不想，居家工作優點多
48.89%51.11%
2021-07-12-2021-07-16

居家防疫這段時間，你的體重有變化嗎？

有，居家耍廢，體重失控
沒有，多了時間可以運動及選擇飲食
58.49%41.51%
2021-07-12-2021-07-15

針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
13.5%86.5%
2021-07-09-2021-07-13
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

繼續作答
7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

繼續作答
即時
推薦閱讀