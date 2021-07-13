7、8月「4星座」愛情拉警報！這位小心渣男　別被玩弄了

感情路上總是會有波折與困難需要去突破，對此，塔羅牌艾菲爾老師就表示，七、八月這「4星座」的愛情路將拉起警報！不過老師也提醒，上榜的星座別太緊張，戀情經過困難後，將會歷久彌堅，快揪家人朋友一起來看看吧！





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▲塔羅牌艾菲爾老師表示，七、八月這「4星座」的愛情路將拉起警報。（示意圖／取自pixabay）

× ▲塔羅牌艾菲爾老師表示，七、八月這「4星座」的愛情路將拉起警報。（示意圖／取自pixabay）

第四名、金牛座

火氣上升 戀情岌岌可危





這個七、八月，金牛座的玩樂宮有火星拜訪，單身的你，最近的感情生活受到火星的挑撥，以為能夠有進一步的發展，卻事與願違，有可能與身邊正在曖昧的異性，容易爆發口角、出現一言不合的情況，才剛要萌芽的戀情岌岌可危。有伴的你，另一半的一舉一動都能切斷你的理智線，你怎樣都看他不順眼，就連貼心幫你帶的宵夜你都挑三揀四，更別說好好坐下來吃一頓飯。建議你這段時期，想要愛情順遂，一定要有點耐心與包容，給彼此時間、空間。





第三名、摩羯座





第三者插足 解決隱憂





這個七、八月，天王星在摩羯座的戀愛搞破壞，單身的你，如果你覺得和現在約會的對象就要水到渠成，卻只差臨門一腳，可要小心隨時都會有人插足，畢竟尚未確定下來的關係，搞曖昧人人都有機會，你不得不注意。有伴的你，和另一半感情雖然走在穩定的路上，面對交往過程中的頻繁出現的小摩擦，或長久以來無法解決的問題，這段時期，有可能隨時都演變成核彈等級的事件，導致閃電分手也不是不可能的事。在這段時期裡，當危機來臨時，別急著想要得到結果，給予彼此等待的緩衝期。





第二名、巨蟹座





過濾渣男 小心過往情人





這個七、八月，天王星衝擊巨蟹座的伴侶宮，記得睜大眼睛檢視正在約會的對象，是不是行蹤成謎、很少回你訊息、也不會主動打電話給你，卻總是用工作忙的理由搪塞你，小心他就是傳說中段數高的渣男，別被玩弄真心之後你才後知後覺。有伴的你，和另一半的感情甜到讓旁人嫉妒，這段期間要注意前任或是心儀過的對象，突如其來回頭對你示好，讓你跟著回想起過去，而影響到你現在的感情。提醒你，逝去的戀情就讓它過去，珍惜現在陪在身邊的人。





第一名、水瓶座





小心錯過姻緣 勿忘初衷





這個七、八月，火星點燃水瓶座的愛情宮，單身的你，或許你現在正在跟幾個不錯的異性來往，和你都有共同的話題、興趣，也各自有自己的優勢，你無法下定決心要和誰更進一步，小心因此錯過一段命定的姻緣。有伴的你，也許感情走了多年，已經習慣彼此陪在身邊，容易忽略了對方，或是認為對方是理所當然的要對你好，失去剛交往的熱情，感情面臨卡關難題。建議你，試著回想當初交往的點滴，或許你會想起當初交往的初衷，戀情不減反增迎來新的契機。（編輯：郭佩蓉）





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