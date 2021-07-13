失智翁遭混打AZ、莫德納　原來問題在這裡

高雄一名70多歲輕微失智的阮姓老翁，6月24日在兒子的陪同下接種了第一劑的AZ疫苗，沒想到在7月9日老翁自行到接種站「又」接種了疫苗，這次打的卻是莫德納疫苗，家屬事後發現阮翁竟有兩張注射黃卡，這才發現阮翁已經「混打」接種完兩劑疫苗，高雄市衛生局指出，阮翁在現場兩度表示未曾接種，但醫院未依照既定流程在接種前詳察健保卡，衞生局將據以檢討。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-07-13 14:16:28｜2021-07-13 14:51:48
阮翁家屬在臉書貼出「阮老爹估計這兩天成為了全台灣最讓人羨慕的人吧」一文，指出爸爸在6月24日已經由弟弟陪同接種了第一劑的AZ疫苗，沒想到意外在「老杯的神密小百袋裡，看到另一張接種的黃卡」，兩個禮拜內又意外的接種了第二劑的莫德納，家屬並表示爸爸輕微失智，有可能打完針的時候才說他打過第一劑，但是，他的健保卡上面已經貼了第一劑的接種卡，現場是不是沒有過卡？為什麼沒有檢查？「現在台灣政府明明就還沒同意混打，為什麼現場的人在檢查健保卡的時候，會沒有注意到這件事？ 而且間隔那麼近，對身體會產生怎樣的免疫反應真的讓人很擔心」。
高雄市衛生局今（13）日上午指出，經查，阮翁在7月9日未持接種通知書前往接種，現場經由兩道程序確認未曾接種過相關疫苗，先由現場醫院工作人員詢問，該個案並填具「過去未曾接種COVID-19疫苗」切結書，表明未曾接種，再經醫師問診時第二度詢問，阮翁亦稱未接種過相關疫苗，後醫院現場工作人員未詳察健保卡上標示貼紙，而完成注射。
當日阮綜合醫院發現後隨即電話關訪當事人，未發現健康有明顯異常；昨日再度電話關訪，親屬回應僅注射部位稍微腫痛；今日由醫療團隊到家訪視該案，經醫師現場診察評估無異常，阮綜合醫院也表示行政疏失部分會改善，並會持續對個案進行健康追蹤，以確保無虞。
衛生局強調，本案在民眾接種過程中雖然已經兩道程序把關民眾，也兩度表示未曾接種，但醫院未依照既定流程在接種前詳察健保卡，衞生局將據以檢討相關接種注射並嚴格要求接種醫療診所為民眾接種前，務必確認健保卡相關記錄。
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