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比說可愛、漂亮有用！他把妹都喊「這一句」　網反揭關鍵

▲一名男網友表示他都直接稱讚女生「身體很香」，甚至說這比說「漂亮、可愛」還有用，貼文一出，掀起熱議。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自pixabay）
▲一名男網友表示他都直接稱讚女生「身體很香」，甚至說這比說「漂亮、可愛」還有用，貼文一出，掀起熱議。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-13 14:29:11

不少男生為想吸引女生注意，會主動開啟話題，或是稱讚對方身上所擁有的優點，不過，就有一名男網友發文，表示他都直接稱讚女生「身體很香」，甚至說這比說「漂亮、可愛」還有用，貼文一出，掀起熱議。

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該名男網友在PTT以「稱讚女生身體很香」為題發文，表示有些女生身上會有淡淡的髮香、身體本身香味或是香水味，「小弟很喜歡那種味道，常常直接這樣稱讚女生的話，她們的反應也都蠻正面的」。

原PO接著說，他發現很多女生被這樣「稱讚」完，都是先驚訝、開心，接著再稍微聞一下自己的味道，讓他直呼「比說可愛、漂亮還要好用」，而他也用這招，成功認識一些不錯的超商女店員，「前提是常去，看到認識了啦，或是一些本來還沒那麼熟，因為這樣變熟的，想詢問一下女孩們是否也這樣」？

▲一名男網友表示他都直接稱讚女生「身體很香」，甚至說這比說「漂亮、可愛」還有用，貼文一出，掀起熱議。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自pixabay）
▲一名男網友表示他都直接稱讚女生「身體很香」，甚至說這比說「漂亮、可愛」還有用，貼文一出，掀起熱議。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自pixabay）
貼文一出，掀起熱議，「沒有人不喜歡被稱讚的」、「你身上香香的還行，誰敢說你身體好香」、「稱讚很瘦比較有用」、「就像被稱讚穿搭一樣，自己的用心有被發現，我會覺得開心耶」。

不過，也有網友反揭關鍵，「老實說，這話真的很看人，不是喜歡的人這樣講真的噁心」、「要看稱讚的人當下是怎樣的態度和氛圍才能決定」、「不要比較好，除非蠻熟的」、「認真講，真的要有一些關係講才會開心，朋友也沒關係，聽到內心會小爽，之前被同一間沒啥講話的同事講，有點討厭」、「看臉，還有跟她熟不熟」、「真的要看人和當下情況、口氣」、「如果是不熟的人，還蠻噁的」。（編輯：郭佩蓉）

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