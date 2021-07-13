微解封首日 侯友宜盼做到這件事 才能早日回到正常生活
微解封的首日，外界也關注疫情重災區的新北，是否有違規的亂象？對此，新北市長侯友宜今（13）日受訪時表示，目前人流跟車流都非常的良好，沒有造成群聚的現象，「剩下最後這兩個禮拜的警戒三級，大家一起努力！」
記者陳志仁／新北報導
2021-07-13 14:31:27
侯友宜指出，微解封對新北市而言，目前只開放戶外的風景景點，包括步道及場館的戶外這些空間；今天又是上班日，人流跟車流都非常的良好，沒有造成群聚的現象，不過還是會啟動相關的監控，例如人潮儀表板及公所、警察同仁會到現場查看，希望低度活動的同時，也能夠確保在微解封的過程中，讓市民朋友有個身心舒散的散步好地方，不但要防疫也要顧健康。
侯友宜說，新北市還有很多的隱形傳播鏈還沒阻斷，再加上疫苗的覆蓋率全台都不足，還是希望警戒三級的原則下，市民朋友仍然需要保持低度的活動，因為保持低度的活動，才能夠有效的控制傳播鏈，讓我們疫情能夠回歸到地板值、讓市民朋友能早日回到正常生活；「剩下最後這兩個禮拜的警戒三級，大家一起努力低度的活動，遵守政府的防疫規定，相信未來的成果是好的。」
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