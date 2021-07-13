沒登記疫苗卻收簡訊！他「眼尖抓錯」愣：有人填錯號碼？

疫苗意願登記平台今（13）日開放民國92年以前出生年滿18歲以上的民眾登記，不過因為預約平台於早上10點開放時湧入大批民眾登記，造成網站一度大當機，而行政院政務委員唐鳳記者會上也宣布系統已經回穩，民眾可以在時間內進行意願登記。稍早就有網友發現，自己意外收到公費疫苗預約通知簡訊，仔細一看卻讓他發現「怪怪的」，讓不少網友一看也笑噴。

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指揮中心今召開記者會說明疫苗登記平台的預約情形，唐鳳政委指出根據後台數據來看，目前平台1分鐘有5萬人在線，今日最高峰發生在早上10點，接著人流比較穩定下降，直到下午1點前後系統已經可以順利登記，不過，該調查僅是完成施打意願及疫苗種類的登記，後續疫苗預約接種的登記時間，待由指揮中心另行公佈。

▲有網友收到預約接種簡訊，卻發現不該是自己輪到自己接種才對。（圖／翻攝自PTT）

不少人在成功完成意願登記後，也紛紛在社群平台上曬出截圖，然而稍早就有網友在PTT論壇上發文指出自己收到一則通知簡訊，仔細一看發現是「COVID-19 公費疫苗預約通知」，提醒收到簡訊的民眾7/13～7/15可以到選擇的接種站和預約時段進行接種。

但他卻驚覺，自己前兩天的確有幫家人預約登記，但預約登記都是填寫家人的電話號碼，照理說簡訊應該是寄到家人的手機內，接著一比對登記序號和電話號碼後，發現資料有所出入，似乎是有民眾預約登記時填錯號碼，「想問一下這是有人登記疫苗電話填錯嗎？這樣會不會影響到那個人施打疫苗的時間啊？」文末也提醒有意願登記的民眾，填寫資料時務必再度確認資訊與電話號碼，「不然簡訊會寄給別人哦！」。（編輯：楊智傑）