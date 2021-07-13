剛入住新大樓 她見「公共電費」飆1千3超困惑！網揭關鍵
在擁擠的都會區中，社區大樓已是相當普遍的居住型態。而公共區域的電燈、電梯等等使用的電費，也需要住戶共同支付。就有網友搬進剛落成的新大樓，卻發現第一期5、6月的公共電費就要繳1300元，忍不住上網求助。隨即有過來人點破關鍵原因：「在新社區這問題很常見」。
編輯中心/綜合報導
2021-07-13 16:11:36
一位屋主在臉書社團《買房知識家（A你的Q）》上發文提到，「最近剛入住新大樓，結果5、6月公共電費要1千3百元，但目前社區垃圾低溫冷藏等功能都還沒啟用，也沒有泳池等耗電公設，這樣一期1千3是否太貴？」
貼文下方立刻有不少內行人解答「等成立管委會後，平均一年內所用之契約用電量再來調整。我們大樓跟你戶數差不多，未調整前也是跟你們一樣1000多、之後變成450左右」、「剛開始入住戶數還不多，再加上契約容量還沒調整好，在新社區這問題很常見」、「可以先關心一下社區的契約容量，設太低的話超過都會很貴」、「其實社區的總戶數會差異很大，我們社區是80幾戶的小社區，每一期的公電費1300，以前住226戶的社區每一期只要5-700元」。
另外也有住在社區的前輩分享經驗談「我們家也是公共電費跟家裡的幾乎一樣多，有時候還比家裡的高」、「1300算便宜了，我看過人還沒搬進去，還是毛胚屋，1個月公共電費要5000，不包括管理費，原因是房子開整夜燈還有流水瀑布。怎麼會不貴」、「大樓公電本來就不便宜，想想路燈照明、管理室用電，加上冷氣費，電梯上上下下，有些還有機械車位用電，兩個月下來怎麼可能不高」、「我們舊大樓社區，2個月約四百多元，沒泳池沒冷藏，電梯照跑」。（編輯：潘毅）