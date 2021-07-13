影／胖橘陶醉躺爸懷裡任他「上下搓揉」　網笑：炫耀文！

「上下搓揉」，而汪汪一臉陶醉的模樣讓簡先生忍不住在貓咪社團炫耀：「我有這樣的貓你沒有！」。

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▲「汪汪」是一隻個性很溫和的貓咪，完全沒有脾氣。（圖／網友簡千力授權提供）

× ▲「汪汪」是一隻個性很溫和的貓咪，完全沒有脾氣。（圖／網友簡千力授權提供）

「汪汪」。牠從小就是一隻沒有脾氣的橘貓，個性有些愛吃但不會偷吃人類食物，與家中的賓士貓「腸腸」和虎斑貓「寶貝」感情很好，尤其寶貝經常黏著牠一起睡覺。汪汪唯一的怪癖就是牠討厭鬧鐘的聲音，每天早上鬧鐘響之前5分鐘就會跑到床邊叫他起床，簡先生會順手「嬰兒抱」牠，讓牠呼嚕完再出門上班，但是如果叫不醒牠就會把電風扇插頭咬掉、逼他「熱醒」，讓簡先生拿牠一點辦法都沒有！

▲食量很大的牠目前大約8公斤，是賓士貓「腸腸」和虎斑貓「寶貝」的加總！（圖／網友簡千力授權提供）

× ▲食量很大的牠目前大約8公斤，是賓士貓「腸腸」和虎斑貓「寶貝」的加總！（圖／網友簡千力授權提供）

這天汪汪看見簡先生窩在沙發上，主動走過去「塞乃」討摸摸，簡先生將牠抱起仰躺在自己身上，汪汪就這麼任由把拔對自己上下搓揉，即使捏一下「霸氣測漏」的大肚腩也只是抬起頭看一下，然後又繼續倒在把拔懷裡呼嚕嚕，甚至被吹耳朵也無所謂，讓簡先生忍不住分享在貓咪社團，並且寫下：「在家吸貓救台灣，我有這樣的貓你沒有！」炫耀意味十分濃厚！

▲這天汪汪看見把拔坐在沙發上，主動過來討摸摸，簡先生就將牠抱在懷裡……隨便搓揉！（圖／網友簡千力授權提供）

× ▲這天汪汪看見把拔坐在沙發上，主動過來討摸摸，簡先生就將牠抱在懷裡……隨便搓揉！（圖／網友簡千力授權提供）

▲汪汪：誰？誰捏偶肚肚？（圖／網友簡千力授權提供）

× ▲汪汪：誰？誰捏偶肚肚？（圖／網友簡千力授權提供）

▲汪汪：算了，不重要，還是繼續在把拔身上耍廢好惹！（圖／網友簡千力授權提供）

× ▲汪汪：算了，不重要，還是繼續在把拔身上耍廢好惹！（圖／網友簡千力授權提供）

汪汪被撸的影片很快就吸引超過1萬名網友按讚分享，不少人紛紛笑說：「肥滋滋的，超可愛的

（編輯：陳珮瑜）