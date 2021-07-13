手滑摔到Macbook Pro！他憂「會有凹痕」 一看地板驚呆
▲一名男網友表示日前手滑摔到了Macbook pro，他當下擔心「會有凹痕」，豈料隔天一看地板，讓他瞬間驚呆。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
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▲一名男網友表示日前手滑摔到了Macbook pro，他當下擔心「會有凹痕」，豈料隔天一看地板，讓他瞬間驚呆。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
編輯中心/綜合報導
2021-07-13 16:16:42
許多「果粉」信仰超強大，不僅是iPhone手機的忠實用戶，也會購買其他像是Air Pods、iPad、MacBook等產品；對此，就有一名男網友發文，表示日前手滑摔到了Macbook pro，他當下擔心「會有凹痕」，豈料隔天一看地板，也讓他簡直傻眼「知道電腦的強大了」。
該名男網友在社群平台《Dcard》
以「摔到Macbook之後才知道它的強大...」為題發文，表示他某天拿著Macbook pro（M1）的時候，不小心手滑摔到房間的木地板，當下心臟差點漏了半拍，馬上拿起來檢查電腦外觀有無凹痕或是刮痕，後來發現好險都沒事。
豈料，原PO隔天起床在找鞋子時，突然看見地板竟然多了一個凹洞，讓他簡直傻眼，也開玩笑地在文末直呼「原來該擔心的是木地板，而不是我的電腦」。
貼文一出，掀起熱議，「地板當時害怕極了」、「我朋友的哥哥MacBook下車時不小心尻到車，鈑金直接凹下去」、「地板委屈：過了一天才被理」、「我之前也撞到我家牆壁，油漆掉了機身完全沒事」、「我的地板也凹洞，重點是iPhone跟mac都完全沒事」、「你有沒有想過砸到腳的我的感受，雖然沒照片，但指甲被敲進肉裡，還要去醫院拔出來」、「我的macbook把我的門牙敲出一個坑」、「我是12pro Max 砸到我的腳趾頭，瞬間發黑瘀青，我還以為我骨裂了」。 ▲原PO不小心摔到Macbook，豈料電腦外觀沒事，反而是木地板凹了一個洞。（圖／翻攝自《Dcard》）
不過，也釣出不少受害者，「我也摔過macbook pro，不過是在摔磁磚地板上，就這樣凹了一小塊，雖然當下真的超心疼，但我後續使用的這兩三年裏也沒感覺到有什麼問題就是了」、「我的輕輕摔一下螢幕就裂了，14000」、「我摔在磁磚地板，凹一角」、「我的Air放在背包裡，背包從圓鐵椅掉下去…顯示器13000」。
其中，也有不少內行網友提醒，「整塊鋁合金切削的機殼沒在給你客氣的，但裡面的零件就不好說啦」、「我在欸剖（apple）硬體部門，之前很多這種外觀無傷，裡面板子斷腳之類的，常常為了這種摔落測試砍掉重練」、「小心螢幕排線壞掉」、「這種跌落在硬體部門通常都會做，尤其四個角，雖然外觀沒事，但裡面的B2B flex pin之類的，可能都會斷裂，尤其是外觀機殼沒有凹陷，會造成沒有緩衝，力量直接傳到內部，只能跟你說，保重」、「我當初也是把電腦摔在地上，原本用著都沒事，沒想到一個月以後突然死機，完全打不開，送去檢查以後說是主機板壞掉，原廠報價一萬」。（編輯：郭佩蓉） ▲也有網友PO出摔到電腦後，外觀受損的畫面。（圖／翻攝自《Dcard》）