手滑摔到Macbook Pro！他憂「會有凹痕」　一看地板驚呆

許多「果粉」信仰超強大，不僅是iPhone手機的忠實用戶，也會購買其他像是Air Pods、iPad、MacBook等產品；對此，就有一名男網友發文，表示日前手滑摔到了Macbook pro，他當下擔心「會有凹痕」，豈料隔天一看地板，也讓他簡直傻眼「知道電腦的強大了」。





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該名男網友在社群平台《Dcard》以「摔到Macbook之後才知道它的強大...」為題發文，表示他某天拿著Macbook pro（M1）的時候，不小心手滑摔到房間的木地板，當下心臟差點漏了半拍，馬上拿起來檢查電腦外觀有無凹痕或是刮痕，後來發現好險都沒事。





豈料，原PO隔天起床在找鞋子時，突然看見地板竟然多了一個凹洞，讓他簡直傻眼，也開玩笑地在文末直呼「原來該擔心的是木地板，而不是我的電腦」。





▲原PO不小心摔到Macbook，豈料電腦外觀沒事，反而是木地板凹了一個洞。（圖／翻攝自《Dcard》）

不過，也釣出不少受害者，「我也摔過macbook pro，不過是在摔磁磚地板上，就這樣凹了一小塊，雖然當下真的超心疼，但我後續使用的這兩三年裏也沒感覺到有什麼問題就是了」、「我的輕輕摔一下螢幕就裂了，14000」、「我摔在磁磚地板，凹一角」、「我的Air放在背包裡，背包從圓鐵椅掉下去…顯示器13000」。



