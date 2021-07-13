到女友家蹭冷氣「設22度開整天」！狂男1行為讓全場氣炸
隨著燥熱的夏天到來，冷氣已經成為不少人的「生命線」，卻有一對情侶，因為開冷氣的問題產生爭執，其中男方的反應曝光後，網友全力挺女方分手，「別繼續忍耐了」。
編輯中心/綜合報導
2021-07-13 16:30:55
一位女網友在論壇Dcard上發文提到，近期自己在外租屋，男友常常到她的住處，每次一進門第一動作就是把冷氣22度，一開就是整天。但讓原PO不能忍受的是，男友在自己家都只吹電扇，一到她的租屋處就是冷氣溫度開超低，想要關掉冷氣，還會被嫌棄。
這讓原PO相當火大，痛斥男友「電費不是你出的，當然覺得吹一整天沒關係」。不料男友一聽完，仍態度強硬回擊「不然我拿1千給妳啊」，但最後也都沒有真拿出錢。最後她心灰意冷大喊：「我還是學生，因為疫情沒有收入，但他是出社會有收入的人，在那邊跟我計較，真的住一起，發現問題真的很多，我也決定要分手了，我自己真的無法跟他相處」。
不少網友目睹完整過程後，也留言狂勸「好窩囊的感覺，根本軟土深堀」、「這種不替對方著想的人，以後結婚也是很痛苦」、「佔便宜有夠討厭」、「出社會的人跟學生交往還可以這麼小氣，以男生來說還蠻不ok的」、「婚前果然要同居，原形畢露」。（編輯：潘毅）