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好奇自己名字怎取的！女發現原因崩潰　爸爸陰謀全被揭開

▲美國有網友分享自己名字的由來，竟和爸爸的外遇對象一樣，原因讓她相當傻眼。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自《pexels》 ）
▲美國有網友分享自己名字的由來，竟和爸爸的外遇對象一樣，原因讓她相當傻眼。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-07-13 16:48:38

每個人名字的由來都不一樣，背後可能也藏著特殊的意義。近日，就有網友分享，爸爸幫她取了「克莉絲提娜」這個名字，媽媽也十分喜歡，但沒想到這個名字的背後，竟藏著不可告人的陰謀，影片一出，也讓網友驚呼「真的太自私了！

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根據《每日星報》報導，美國肯塔基州一名網友克莉絲提娜（Kristina）在《TikTok》表示，爸媽在她出生前就約定好，如果生兒子，媽媽打算用用外公的名字命名，若是生女兒，則由爸爸決定名字。

克莉絲提娜解釋，由於自己的成長速度比一般嬰兒還大，導致頭太大無法正常通過產道生產，因此媽媽只能選擇剖腹產。而媽媽為了進行剖腹，被施打大量麻醉藥，所以她出生後的文件都是爸爸填寫，最後也替她取名為克莉絲提娜。

▲克莉絲提娜透露，爸爸的外遇對象也叫「克莉絲提娜」，因為這樣叫錯也沒人知道。（圖／翻攝自《TikTok》
▲克莉絲提娜透露，爸爸的外遇對象也叫「克莉絲提娜」，因為這樣叫錯也沒人知道。（圖／翻攝自《TikTok》 ）
然而，媽媽在幾個月後發現爸爸有外遇，而外遇對象的名字正巧也是「克莉絲提娜」，媽媽這才發現，原來爸爸怕外遇被抓到，便用外遇對象的名字替女兒取名，若是爸爸不小心叫了外遇對象的名字，所有人都會覺得是在叫克莉絲提娜。

克莉絲提娜最後也忍不住說，「以前我覺得，大多數以某人名字命名的人，他的名字背後都有一個可愛的故事，但事實真相似乎並非如此」。影片曝光後，網友們也傻眼直呼，「一切都是爸爸的陰謀」、「我的天啊！這也太自私了」、「原來還有這一招，太荒謬了」、「媽媽肯定很崩潰」、「這種取名方式好糟」、「我建議改名」。（編輯：許智超）

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