影／BTS聯名套餐包裝改造　達人神手製出超炫肩背包

風靡全球的防彈少年團與知名連鎖速食品牌推出聯名套餐，吸引不少粉絲爭相搶購，許多粉絲甚至蒐集套餐所提供的包裝袋，發揮巧思設計出獨一無二的「偽聯名商品」做為紀念。近期YouTube頻道「剪破爛 Pick Scrapmetal」就用防彈少年團聯名套餐的包裝紙盒等，製作一款造型雞塊包，吸引大批粉絲前往朝聖。
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YouTube頻道「剪破爛 Pick Scrapmetal」的馬毅，時常拿工作室報廢、或垂手可得的材料，加工製作成獨一無二的流行配件，近期爆紅的防彈少年團聯名套餐，也成為他改造的目標。
這次馬毅用套餐中的雞塊盒，製作成防彈少年團雞塊包，製作過程非常費工，馬毅也是首次使用紙盒作為製作包包的材料。他製作過程格外謹慎，每個細節都不馬虎，就連包包的提袋到扣環做工都非常細緻，成品出來後馬毅還特別為他命名「BTS 麥當勞 Kelly」，而這款BTS防彈雞塊包也讓眾多讓網友直呼: 「太強了」。
影片一出湧入大量粉絲朝聖，更有粉絲希望能獲得此款包包，留言區更是被灌爆: 「好厲害，做的好精美」、「這包太有質感了啦」、「這是我看過最強的改造製作」，而製作過程也被網友直呼: 「真的好療癒好好看啊」、「整個過程也太療癒了吧我的天」。（文字編輯：胡繼偉）
▶感謝授權：剪破爛 Pick Scrapmetal
完整影片：https://youtu.be/5Im1f7PS6Is