影／BTS聯名套餐包裝改造　達人神手製出超炫肩背包

風靡全球的防彈少年團與知名連鎖速食品牌推出聯名套餐，吸引不少粉絲爭相搶購，許多粉絲甚至蒐集套餐所提供的包裝袋，發揮巧思設計出獨一無二的「偽聯名商品」做為紀念。近期YouTube頻道「剪破爛 Pick Scrapmetal」就用防彈少年團聯名套餐的包裝紙盒等，製作一款造型雞塊包，吸引大批粉絲前往朝聖。





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▲製作過程相當費工，每一個步驟都非常仔細。(圖／剪破爛 Pick Scrapmetal 授權)

× ▲製作過程相當費工，每一個步驟都非常仔細。(圖／剪破爛 Pick Scrapmetal 授權)

▲BTS防彈雞塊包半成品。(圖／剪破爛 Pick Scrapmetal 授權)