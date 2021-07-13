尪煮「東坡肉」招待兒子女友！人妻爆走 原因曝光網笑翻
現代社會步調快，選擇當外食族的民眾越來越多，不少家庭平常難得開伙下廚，也因此精擅料理之道的先生或太太，往往能憑著一手好廚藝抓住另一半的心。但有時候廚藝太好，反而也會造成問題？就有一位男網友透露，自己煮了東坡肉招待兒子的女同學，想不到卻引發太座的怒火，讓大家笑翻。
編輯中心/綜合報導
2021-07-13 17:10:19
該位男網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，直呼「一切都是本人做的東坡肉惹的禍！」原PO將事情經過娓娓道來，原來是煮了一盤東坡肉招待來家裡拜訪的兒子同學，同學是位女生，結果當時正在外面上班而未能一飽口福的老婆回家後，聽到這件事立即暴怒，對原PO「發出撼動天地的雷霆怒吼」。
原PO老婆質疑說「為什麼我不在時你才做東坡肉，為什麼挑我上班時才做那麼豐盛？我都沒吃到耶！」怒火更波及到兒子，「小女友很可愛吼，可愛到讓你都忘記留一些給你媽媽吼！」讓父子倆相對無言，最終原PO也只能雙手一攤，強調「習慣就好！」
笑翻的網友則紛紛在底下留言回覆說，「己先婆媳鬥爭了」、「快點再端出一盤來謝罪啊」、「煮給其他女人吃是大忌啊，哈哈」、「是我也會生氣，看來這是你老婆愛吃的菜，你不好好安太座是不行的，不知道想吃的沒吃到心情就會不好嗎」、「這很嚴重啊...媽媽的地位受到威脅」、「身為吃貨，錢被偷男人被搶我都可以算了，但是吃我東西我就跟你拼命」。（編輯：倪浩軒）