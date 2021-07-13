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爆胎衝汽車行！老闆臉綠「這洞不對勁」　男查到兇手抖爆

▲網友分享自己開車時遇到汽車爆胎，結果後來找到「兇手」讓他非常震驚。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝《Pixabay》）
▲網友分享自己開車時遇到汽車爆胎，結果後來找到「兇手」讓他非常震驚。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝《Pixabay》）

編輯中心/綜合報導

2021-07-13 16:52:50

常常我們在開車或是騎車的時候，在路上爆胎是常有的事情，可能碾壓到玻璃或者是螺絲釘等等都有可能，不過，近日一名網友分享自己開車時，結果車子意外爆胎，緊急開去汽車行維修，沒想到看到老闆看完情況後，也感到非常訝異，最後知道兇手是和務實，讓該網友非常傻眼，貼文引發熱議。

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原PO在「爆怨2公社」貼文指出「開車回家的路上，突然之間爆胎，慢慢開去汽車行修理，結果老闆把輪胎拆下來之後，跟我說破很大洞，大概快有10Cm的洞，非常深，老闆推測應該是鐵片，而且是非常大的鐵片，後來我回家後，沿路騎車去找，結果竟然發現是一把菜刀！菜刀！菜刀！到底誰會掉菜刀在路上啦！後來就把菜刀撿走拿去丟了」

▲原PO好奇自己的汽車輪胎被什麼刺破，沒想到騎車回去一看，發現是把菜刀，讓他非常驚訝。（圖/爆怨2公社）
▲原PO好奇自己的汽車輪胎被什麼刺破，沒想到騎車回去一看，發現是把菜刀，讓他非常驚訝。（圖/爆怨2公社）
貼文一出，網友紛紛回應「太浮誇＝＝還沒看過有人被菜刀刺的」、「+9屠龍刀」、「好危險啊，路上怎會有菜刀」、「這要是機車輾過應該直接摔車」、「真的好危險」、「騎機車可能直接滑出去了」、「謝謝丟掉菜刀避免下次發生遭殃者」、「路邊有菜刀真的是很奇耙」、「好險你是開車啊....騎機車太危險」。

而也有網友分享怪奇遭遇「我的車是10元硬幣弄破的」、「我還在高速公路上遇到四方形大木頭，直接輪胎輪框變形！好驚險！」、「開高速公路撞過三角錐也很扯」、「去陽明山路邊碾到板手，整支插進去...」、「鐵鍊整串插到輪胎裡面，你要慶幸你只是菜刀」。（編輯：張嘉哲）

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