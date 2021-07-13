COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

女突收「滿滿兩袋菜」嚇壞！一知真相瞬間流淚：感到溫暖

▲一名女網友突然收到了兩大袋滿滿的菜，讓她當場受到驚嚇，但當真相曝光後，就讓她感動到流下兩滴淚。（圖／翻攝爆怨2公社臉書）
▲一名女網友突然收到了兩大袋滿滿的菜，讓她當場受到驚嚇，但當真相曝光後，就讓她感動到流下兩滴淚。（圖／翻攝爆怨2公社臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-07-13 17:12:27

全台第三級疫情警戒延至7/26，國內民生經濟受到衝擊，讓許多店家叫苦連天，不少受薪族群也紛紛遇到無薪假等狀況，收入減少也讓生活更加不容易。不過，就有一名女網友指出，今（13）日突然收到了兩大袋滿滿的菜，讓她當場受到驚嚇，但當真相曝光後，讓她瞬間流下兩滴淚，感動直呼「人在低潮時，更能感受到雪中送碳的溫暖」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於臉書社團《爆怨2公社》上發文，表示今日突然有人按門鈴，媽媽向她反應「一定是我的包裹叫我下樓拿」，她雖然感到疑惑，仍將物品搬回家。不過，當她仔細一瞧卻嚇壞了，「滿滿的兩袋菜，現在菜有多貴，誰這麼『大手筆』塑膠袋上只貼了我的名字跟地址，沒有任何寄件者的資料，我也來不及問對方，我還來不及從驚嚇轉成驚喜，滿腦子開始想著可能是誰送的，還有我的地址」。

她也強調，這兩大袋菜種類十分多，包括高麗菜、大陸妹、洋蔥、絲瓜、水蓮、青江菜、紅蘿蔔、白蘿蔔、香菇、娃娃菜、豆芽菜等。然而，她腦中也開始浮現送禮的可能人選，「我之前的客人，上次他也跟另一個客人合送了一箱蔬菜跟肉，可能知道我被疫情影響很久，他說朋友家是賣蔬菜的，那個菜單直接*2」。

▲女網友收到相當多的青菜。（圖／翻攝爆怨2公社臉書）
▲女網友收到相當多的青菜。（圖／翻攝爆怨2公社臉書）
隨後原PO亦貼出與對方的對話紀錄，只見客人詢問她「到了嗎？點一下，品質我不是很確定」，她連忙感謝「下次不要破費啦，這樣我都不好意思了」，但對方反而暖心回應「我同學幫我弄的謝謝，一起加油，你不要想東想西，收下就好真的」。面對客人的好意，她也感動直呼「我現在其實還在驚嚇中，但多了很多的感動，人在低潮時，更能感受到雪中送碳的溫暖，謝謝，又害我流下幾滴眼淚」。

▲對方贈送完蔬菜後，則暖心回應「一起加油，你不要想東想西，收下就好真的」。（圖／翻攝爆怨2公社臉書）
▲對方贈送完蔬菜後，則暖心回應「一起加油，你不要想東想西，收下就好真的」。（圖／翻攝爆怨2公社臉書）
貼文一曝光，至今已有3千多人感動按讚，紛紛留言直喊「人間處處是溫暖」、「互相的友情很美好」、「這就是朋友」、「感恩！好溫暖的朋友，等有機會再回請或幫忙朋友」、「怎麼那麼好！！！羨慕」、「遇到這樣䁔心的客人真好，我都遇不到」、「人美，心美，真好」。（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

微解封你想回公司上班嗎？

想，因工作休息都在家，感到焦慮
不想，居家工作優點多
48.04%51.96%
2021-07-12-2021-07-16

居家防疫這段時間，你的體重有變化嗎？

有，居家耍廢，體重失控
沒有，多了時間可以運動及選擇飲食
55.38%44.62%
2021-07-12-2021-07-15

針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
13.62%86.38%
2021-07-09-2021-07-13
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

繼續作答
7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

繼續作答
即時
推薦閱讀