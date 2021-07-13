女突收「滿滿兩袋菜」嚇壞！一知真相瞬間流淚：感到溫暖

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她也強調，這兩大袋菜種類十分多，包括高麗菜、大陸妹、洋蔥、絲瓜、水蓮、青江菜、紅蘿蔔、白蘿蔔、香菇、娃娃菜、豆芽菜等。然而，她腦中也開始浮現送禮的可能人選，「我之前的客人，上次他也跟另一個客人合送了一箱蔬菜跟肉，可能知道我被疫情影響很久，他說朋友家是賣蔬菜的，那個菜單直接*2」。
隨後原PO亦貼出與對方的對話紀錄，只見客人詢問她「到了嗎？點一下，品質我不是很確定」，她連忙感謝「下次不要破費啦，這樣我都不好意思了」，但對方反而暖心回應「我同學幫我弄的謝謝，一起加油，你不要想東想西，收下就好真的」。面對客人的好意，她也感動直呼「我現在其實還在驚嚇中，但多了很多的感動，人在低潮時，更能感受到雪中送碳的溫暖，謝謝，又害我流下幾滴眼淚」。
貼文一曝光，至今已有3千多人感動按讚，紛紛留言直喊「人間處處是溫暖」、「互相的友情很美好」、「這就是朋友」、「感恩！好溫暖的朋友，等有機會再回請或幫忙朋友」、「怎麼那麼好！！！羨慕」、「遇到這樣䁔心的客人真好，我都遇不到」、「人美，心美，真好」。（編輯：陳雅雲）
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