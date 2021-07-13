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莫德納剩餘量六都第三高？高市：算起來疫苗還不夠

▲陳其邁指出，高雄市在7月15日之前，65歲以上的長輩就要全部打完，這是高雄市規劃的期程。（圖／高雄市政府提供）
▲陳其邁指出，高雄市在7月15日之前，65歲以上的長輩就要全部打完，這是高雄市規劃的期程。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-07-13 17:13:08｜2021-07-13 17:30:09

中央流行疫情指揮中心今（13）日在防疫記者會上公布各縣市莫德納疫苗剩餘量，高雄剩餘量達135,760劑，僅少於新北的259,350劑以及台北的161,878劑，對此高雄市政府指出，高雄市本周輪到65至68歲的高齡族群接種疫苗，共發出185,000份的通知單，加上還有中央指定1到3類等高風險族群第二劑施打的部分，這樣的庫存量可能都還不太夠。

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▲高雄65歲以上長輩接種的總人數，截至今（13）日中午已經達到261,737人，整體接種率已經達到54.2％，其中70到74的長輩接種率已達到74.2％，65到69歲接種率則為24.8％。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄65歲以上長輩接種的總人數，截至今（13）日中午已經達到261,737人，整體接種率已經達到54.2％，其中70到74的長輩接種率已達到74.2％，65到69歲接種率則為24.8％。（圖／高雄市政府提供）
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，高雄市75歲以上的長者應接種人數是163,268人、實際接種了116,218人，接種率為71.1％；70到74歲應接種人數是133,735人，實際接種99,348人，將近10萬人，整體接種率來到74.2％，希望在7月15日能夠完成在65到69歲的接種工作，估計這個族群目前應接種人數為185,857人，實際接種數來到了46,171人，人數還在持續增加當中。

潘炤穎認為，若從年齡層來看，從75歲、70到74歲，65到69歲，這3個年齡層來看，有接種意願、接種率都又有越來越上升的狀況，在65到69因為身體相對的健朗，活動力也相對的比較好的情況下，希望接種率能夠達到達75％以上。

▲各縣市莫德納疫苗剩餘量。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）
▲各縣市莫德納疫苗剩餘量。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）
對於被質疑莫德納剩餘數量多，潘炤穎也拿出統計圖表說明，潘炤穎說，高雄市這個禮拜的接種計畫就是針對65到69歲的高齡族群，分成4天來接種，應接種數，也就是發出的接種通知書達到185,000份之多，扣掉7月12日已經接種掉了將近32,000劑，基本上還有大概150,000劑，但還有在中央流行疫情指揮中心指定的第1到3類，以及孕婦等高風險族群第二劑施打的部分，算起來這樣的庫存量可能都還不太夠。

▲高雄市7月12至15日疫苗接種站執行成果。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市7月12至15日疫苗接種站執行成果。（圖／高雄市政府提供）
高雄市長陳其邁也表示，高雄市這禮拜開打69、68、67歲的高齡長者，今日開始開放65到66歲接種疫苗，施打疫苗必須根據疫苗的量來預估施打的人口，所以在估算的時候就要估得非常精準，所以高雄就一歲一歲這樣算下來，精準的來打疫苗，所以高雄市在7月15日之前，65歲以上的長輩就要全部打完，這是高雄市規劃的期程。

▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至7月13日累計確診14045例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至7月13日累計確診14045例。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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