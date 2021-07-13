一接電話秒喊姑姑！他詐騙「寄水果」想博好感　新招曝光

近年來網路購物因為大眾生活型態改變加上便利性，市佔率不斷上升。不過也因為這樣，圖文不符、假貨物詐騙等等事件也層出不窮，而多樣的詐騙手法中「電話詐騙」仍有民眾會一不小心就上鉤，日前就有網友分享親身經歷，提到自己差點上當外，更透露詐騙集團的「新招數」。

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一名男網友在臉書社團《爆系故事館》發文分享自己的經歷，他指出自己在11日晚間接到一通電話劈頭就喊著要找姑姑，自稱是「姑姑哥哥的兒子」，並熱情表示有朋友在屏東種荔枝，「因為滯銷，所以我想幫朋友，就買了荔枝要送給親友，請朋友直接寄到你家，周六會到」。

▲電話裡「姪子」主動表示已經訂了幾箱荔枝要寄送到原PO家裡。（圖／取自pixabay）

雖然原PO起初懷疑這名「姪子」的真實性，但對方熱情表示不用事先通知，確定水果會寄到家裡，這才互相加了LINE保持聯絡，沒想到對方隔天就以「姪子」的身分打來請他幫忙「是這樣的，我有件事想和你商量，想請你幫忙…」，這才讓他驚覺事情不對勁，連忙請老婆來聽，「因為這姪子有和我老婆加臉書好友，所以他和我老婆聯絡都是用臉書的Messenger打字或打電話。他也不知道我家裡的電話，要打電話也是打行動電話，怎會突然打家裡電話說要寄水果來？」。

事後原PO補充這個「姪子」電話中向他表示因為自己打算做一些生意，開口要借20萬，還稱因為跟反對的父母爭執，資金無法周轉才想到要請姑姑幫忙，後來與親戚求證後才知道姪子本人根本沒有做什麼投資也不需要這筆錢，文末也總結「我覺得這是新的詐騙手法，先說要寄東西給你，取得好感，鋪了梗，隔天才打電話說要借錢」，並透過分享這個過程提醒網友們別輕易受騙。（編輯：楊智傑）