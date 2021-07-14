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房市／留日碩士王保富當房仲　日本人指名找

▲信義房屋美術園道專案經理王保富積極協助導護工作。（圖／NOWnews資料照片）
▲信義房屋美術園道專案經理王保富積極協助導護工作。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-07-14 08:00:00

信義房屋美術園道店專案經理王保富房仲資歷10年，但在入行前，他其實就讀與房地產完全無關的觀光科系，更曾赴日本攻讀碩士，返國從事房仲業務，會善用日文優勢，積極服務台中地區的日本客戶，從業期間不僅常獲服務品質獎，日前也順利晉升店主管。

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王保富說，從小看到身邊有些同學，國中畢業後被家裡安排到國外讀書，激起他也想到國外闖盪的想法，因家境不允許全額支助相關費用，便靠著自己打工存錢，陸續當過救生員、游泳教練等，終於到日本一圓留學夢，還獲選日本扶輪社米山獎學金，終拿到了北海道札幌國際大學觀光碩士學位。

返台後，本就想投入挑戰性高的業務工作，但考量家人想法，仍先進入日商公司2年多，但他想挑戰房仲工作心意不變，毅然決然辭職，轉投入信義房屋。不過，一開始他就像一張白紙，大約經過半年至1年左右適應期，才在學長姐、店長的教導及自身努力下，慢慢建立房地產專業度。

無論是靠自己出國留學、挑戰業務工作，乃至於服務客戶，王保富自認都屬於「有夢想就要堅持達成的人」。而從業過程中秘訣無他，除了多學習，也要多傾聽客戶、了解需求。例如剛入行時，老客戶介紹一位打算賣房子的朋友給他，沒想到這位客戶對房仲有點敵意，「第一次見面就被罵了1個小時，連委託都沒簽到！」

事後，客戶還是決定給他機會，王保富藉著實際的服務，試圖化解對方疑慮；再加上最後順利幫對方賣掉房子，成功獲得信任，後來對方不但成為他的老客戶，甚至當身邊親朋好友有買賣房屋需求，全都介紹給他。

又因專精日文，台中地區偶爾有日本客戶時，王保富都會協助溝通接洽。令他印象深刻的是，曾有一對日本夫妻因小孩要到台中讀大學，經人介紹信義房屋有位會日文的房仲，最後也順利在1個月之內買到適合的房子。

今年第二季王保富剛選上店主管，未來接任分店，他也希望秉持「你好，我才會好」的座右銘，鼓勵同仁追求服務品質，最終讓負責範圍內的社區越來越好。例如現在美術園道店除了協助周邊社區舉辦區權會及聖誕活動外，每周一與周五的中午、下午放學時段，還會安排人力協助附近國小站導護，希望透過微薄力量幫助更多人。

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