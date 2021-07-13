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嬤拿60年金飾贈孫媳！「1理由」慘遭娘家典當　網全怒了

▲有一名男網友表示，自己與太太結婚後，高齡90歲的阿嬤便拿出珍藏60年的金飾要傳承給孫媳婦（示意圖／取自pixabay）
▲有一名男網友表示，自己與太太結婚後，高齡90歲的阿嬤便拿出珍藏60年的金飾要傳承給孫媳婦（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-13 18:24:28

結婚是人生大事，更有不少家庭有屬於自己獨特的習俗。就有一名男網友表示，自己與太太結婚後，高齡90歲的阿嬤便拿出珍藏60年的金飾要傳承給孫媳婦。沒想到後續娘家的丈母娘卻把這條項鍊拿去典當，完整過程也引爆網友的怒火。

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原PO在論壇Dcard上發文提到「我跟太太結婚了幾年，之後有一天跟高齡90歲的阿嬤見面時，她親手把自己60年前的嫁妝金項鍊交給我，還開口說『乖孫欸，這條金項鍊是給我孫長媳的』，我也遵照阿嬤的指示，把項鍊給了老婆」。

沒想到近期原PO才得知，丈母娘私自把這條項鍊拿去典當，當原他前往娘家理論，丈母娘卻輕蔑表示「那條項鍊又老款式又舊，我上個月當掉了，你現在去找應該被融掉了，要不我把賣掉的錢3萬還你」，原PO為此與娘家人鬧得不愉快。

▲原PO分享事件經過，掀起網友的怒火。（圖／翻攝Dcard）
▲原PO分享事件經過，掀起網友的怒火。（圖／翻攝Dcard）
 

原PO感慨萬分地說「心裡滋味酸酸的，眼淚不停流出來。錢真的不是問題，我在意的是阿嬤親手傳承給我的那份感覺，太太也只看過一眼，就被莫名其妙的當掉了，我都不敢讓阿嬤知道，她傳承下來的心意被人糟蹋，60幾年的嫁妝，換來不對等的三萬塊」。

看完整個過程後，不少網友也憤怒大罵「這真的不行，價值觀太扭曲了」、「把夫家家傳的貴重物品交給自己媽媽？雖然我是女生，但覺得這樣妻子很不尊重丈夫」、「我看丈母娘就是知道你重視這份情，才故意去賣掉的，主要是要把你壓落底，不然沒人這麼不長眼」、「當舖要三個月才能把物品流當喔…快去買回來吧」。（編輯：潘毅）

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