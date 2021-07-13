叫便當來剉冰！天兵外送員「1句話」強行安慰 全場臉綠
外送平台在台灣風行，許多人在家中用APP點餐就能享受熱騰騰的美食，尤其近期受到疫情影響，不少民眾減少出門，三餐都靠外送變成常有的事。不過就有位網友抱怨，聲稱遇到「最扯外送員」，點餐叫便當卻送來剉冰，還試圖安慰客人「你今天吃冰吧」，讓大家看傻眼。
編輯中心/綜合報導
2021-07-13 17:53:06
該位網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，抱怨遇到「最扯的外送員」，女友點餐叫便當卻送來剉冰，接著附上與外送員的對話紀錄，感嘆「原本應該是熱騰騰的午餐卻變成冷冰冰的補冰」。
從對話紀錄截圖照片中可以看見，外送員一開始有先道歉，承認自己「送餐顛倒，送反了」，但當原PO希望換回來時，外送員卻神回1句「你今天吃冰吧」，更坦承自己也不知道路了，隨後甚至開始推銷那份冰品，強調「他的冰品很補還有飲料」、「冰品比較貴」。
神邏輯讓大家看傻，網友紛紛在底下留言回覆說，「你今天吃冰吧這句話後勁很強，哭喔哈哈哈哈哈」、「你今天吃冰吧直接戳中我笑點」、「硬要請人吃冰」、「我覺得想吃冰的那個會更火大....怎麼變成健康餐盒了」、「可能是麻油雞冰淇淋」。（編輯：倪浩軒）