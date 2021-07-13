COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

無聲來電接到超不爽！她疑惑「到底想幹嘛」？內行揭意圖

▲情侶「講電話」最討厭行為是啥？男友列2點苦嘆。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝Pixabay ）
▲情侶「講電話」最討厭行為是啥？男友列2點苦嘆。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝Pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-07-13 18:16:20

隨著科技發展，智慧型手機以及通訊軟體已經相當普及，但仍有不少時間需要使用到傳統電話功能。不過就有網友近期不斷接到「無聲來電」，除了感到不耐煩，她也好奇這種行為的背後目的為何？隨後也有內行人解釋背後的意圖。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在臉書《爆系知識家》上貼出電話截圖，表示近期不斷收到一接起就掛斷的「無聲來電」，雖然已經被來電辨識APP認出是騷擾電話，但她仍然相當好奇「大家有接過這種電話嗎？為何不出聲？到底有什麼目的？」

▲有網友一直接到無聲電話，忍不住上網發文討論。（圖／翻攝《爆系知識家》）
▲有網友一直接到無聲電話，忍不住上網發文發起討論。（圖／翻攝《爆系知識家》）
不少有相似遭遇的網友也紛紛回應，「真心覺得煩，大概一或兩星期會有一次。而且，不接它又一直響，接了又立刻掛」、「超級煩躁，害人不想接電話，結果導致漏接其他重要的來電」、「常常接到，我還接過一次是半夜打的」、「通通一律封鎖」、「現在不在我電話簿裏的號碼，一概不接！」

隨後也有內行解釋其目的並分享解決方式，「這東西是選號機器人，只要你接起電話他就會將號碼註記為有人使用。一旦這份名單完成後，他就會賣給保險、保健等推銷電話，所以不妨觀察看看當你接起這種電話沒多久，推銷電話也會出現」、「確認你這隻門號是活的」、「掃號碼的軟體，確認這個門號是有人使用的，就可以交給廣告部門，發送廣告簡訊」、「這時有裝過濾電話號碼的app就很好用了，例如Whoscall，只是現在變要手動更新」。（編輯：潘毅）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

微解封你想回公司上班嗎？

想，因工作休息都在家，感到焦慮
不想，居家工作優點多
47.75%52.25%
2021-07-12-2021-07-16

居家防疫這段時間，你的體重有變化嗎？

有，居家耍廢，體重失控
沒有，多了時間可以運動及選擇飲食
56.94%43.06%
2021-07-12-2021-07-15

針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
13.66%86.34%
2021-07-09-2021-07-13
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

繼續作答
7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

繼續作答
即時
推薦閱讀