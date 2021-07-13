無聲來電接到超不爽！她疑惑「到底想幹嘛」？內行揭意圖
隨著科技發展，智慧型手機以及通訊軟體已經相當普及，但仍有不少時間需要使用到傳統電話功能。不過就有網友近期不斷接到「無聲來電」，除了感到不耐煩，她也好奇這種行為的背後目的為何？隨後也有內行人解釋背後的意圖。
編輯中心/綜合報導
2021-07-13 18:16:20
原PO在臉書《爆系知識家》上貼出電話截圖，表示近期不斷收到一接起就掛斷的「無聲來電」，雖然已經被來電辨識APP認出是騷擾電話，但她仍然相當好奇「大家有接過這種電話嗎？為何不出聲？到底有什麼目的？」
不少有相似遭遇的網友也紛紛回應，「真心覺得煩，大概一或兩星期會有一次。而且，不接它又一直響，接了又立刻掛」、「超級煩躁，害人不想接電話，結果導致漏接其他重要的來電」、「常常接到，我還接過一次是半夜打的」、「通通一律封鎖」、「現在不在我電話簿裏的號碼，一概不接！」
隨後也有內行解釋其目的並分享解決方式，「這東西是選號機器人，只要你接起電話他就會將號碼註記為有人使用。一旦這份名單完成後，他就會賣給保險、保健等推銷電話，所以不妨觀察看看當你接起這種電話沒多久，推銷電話也會出現」、「確認你這隻門號是活的」、「掃號碼的軟體，確認這個門號是有人使用的，就可以交給廣告部門，發送廣告簡訊」、「這時有裝過濾電話號碼的app就很好用了，例如Whoscall，只是現在變要手動更新」。（編輯：潘毅）