紅綠燈用23年突折斷！日警調查揪「真相」愣了：誰想得到
日本三重縣鈴鹿市路口一支鐵製的紅綠燈柱子，耐用年限約為50年，想不到只過了23年就從底部折斷倒地。經過警方調查發現，紅綠燈的底部約有8倍的尿素，因此認為「兇手」可能是散步的狗，長期在此小便導致的。
編輯中心/綜合報導
2021-07-13 18:09:32
根據《NHK》報導，在今年2月，鈴鹿市某個十字路口的紅綠燈突然折斷倒塌，雖然沒有人受傷，但一般紅綠燈的耐用年限為50年，這根紅綠燈僅使用23年就斷裂，且底部有嚴重的腐蝕痕跡，令人相當困惑，也引起當地警方的關注。
沒想到的是，經過警方調查後發現，這根紅綠燈的地面驗出尿素濃度，竟是同一個路口其他紅綠燈的42倍，甚至連柱子上也驗出約8倍的尿素，於是警方派人到現場觀察，發覺折斷紅綠燈的周圍有許多人帶寵物狗來散步，也看到有寵物狗在同一地點小便。
警方表示，由於檢查紅綠燈的材質、安裝設置上都沒問題，因此推測是狗狗長期在此小便，而尿液中含有的鹽分較高，導致柱子加速腐蝕。對此，警方也呼籲附近飼主，希望在外出遛狗前，可以提前在家中大小便，減少公共設施損壞的機率，也能更仔細檢查寵物的健康狀況。（編輯：許智超）