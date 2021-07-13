報告總統　基隆疫苗施打覆蓋率將要突破20%了！

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林右昌今（13）日在線上記者會中指出，這2天針對68到69歲的長者施打疫苗，七堵區在上午的某個時段中，出現列冊254人、實際施打數252人，施打率高達99.2%的超高施打率，其他各區也都相當踴躍；累計到今日上午，總列冊人數是9184人，實際施打數7415人，施打率是80.7%，基隆市的疫苗施打覆蓋率在今天已經達到18.4%。
林右昌表示，中央已經公布疫苗預約系統，只要在昨天前登記的人，這2天就會收到簡訊，進行線上預約，並在7月13日到15日，到平台上面選擇接種站、接種時段，完成線上預約之後，在7月16日到21日可進行接種；統計第1批基隆市施打意願登記中，只勾選AZ疫苗的有1416人、勾選AZ或莫德納的有17529人，只勾選莫德納的有30495人，全市總計有49440人。
林右昌說，已規劃6個集中施打點及25處合約醫療院所，只要是意願登記施打AZ的人，收到簡訊線上預約就打得到，同時還考量到上班民眾的需求，協調集中施打點及醫療院所，開放夜間施打時段到晚上8點，由長庚醫院負責的港務分公司集中施打點則延長到晚上8點半；另中央已經宣布開放18歲以上民眾進行第2批預約，請踴躍進行預約登記，預約登記越多、中央撥的疫苗也越多。
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