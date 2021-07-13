最先想起的消失美食？網跪求「3絕版神品」回歸：是經典
台灣道地美食十分多樣，近年來不僅有國外美食進駐，不少國內品牌也推陳出新，讓民眾在飲食上選擇更加多元，不過隨著時代更迭，許多產品也步入歷史，讓死忠消費者十分不捨。對此，就有網友好奇詢問「消失很久的食物第一個想到啥？」而引來台人曝光心目中最懷念的經典美食。
編輯中心/綜合報導
2021-07-13 21:40:00
原PO於PTT八卦板上發文，表示台灣有很多食物、零食和飲料都消失了，「加上這次疫情，肯定又有很多食物會消失吧？」這就讓他好奇詢問「說到已經消失停止販賣到食物，你會想到什麼啊？」
貼文一曝光，其中最多人點名「金車漢寶泡麵」和「浪味烏龍麵」兩款絕版泡麵，「金車泡麵好幾款」、「懷念漢寶泡麵」、「漢寶泡麵嗚嗚」、「金車蚵仔味細麵，好想吃」、「漢寶真的好吃，還有小廚師」、「浪味烏龍麵，咖哩口味」、「絕對是浪味烏龍麵」。
不僅如此，還有老饕提及停產零嘴「歐斯麥」，直言「歐斯麥巧克力夾心，跪求再產」、「歐斯麥巧克力夾心餅乾真的好吃到哭」、「歐斯麥巧克力夾心餅乾啦」、「歐斯麥啊！經典欸」。
除了上述已消失的產品，鄉民們亦分享其他答案，「懷念以前一個粉多到爆的蔬菜餅 ，但現在都找不到」、「麥當勞的香草奶昔，小時候最愛喝了」、「愛之味麻婆豆腐罐頭，跪求復刻」、「龍卷條啊」、「照燒豬肉堡」、「小虎咖啡～受不了的酷」、「輕鬆小品，香草冰淇淋口味」。（編輯：陳雅雲）