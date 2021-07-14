NOW早報／啥食物最代表台灣？網曝唯一支持：隔夜也好吃

哪樣食物最能代表台灣？網曝「唯一支持」：隔夜也好吃





我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣美食、小吃眾多，無論是鹹酥雞、大腸麵線、臭豆腐還是地瓜球都有一群老饕擁戴，不僅國人愛吃，更深受外國人喜愛，不過，究竟哪樣食物最具代表性呢？近日有女網友就在在

PTT女孩板

表示，自己現在在西班牙公司上班，昨天可愛妹子自製麻糬給大家吃，很西班牙式的詮釋，裡面是卡士達不是餡料，帥哥老闆接著便指示她，下週一（19日）準備台灣小吃請大家享用，這讓她一個頭兩個大，原本想炸地瓜球，又怕不是現炸的，隔夜就不好吃了...珍珠奶茶又好像太普通，但她實在想國民外交留下好印象，因此只好發文求助網友。

問題一出，網友紛紛曝光心目中的唯一支持，那就是「

滷肉飯

」，「唯一支持滷肉飯」、「滷肉飯阿，特色小吃」、「滷肉飯、麵線糊」、「爌肉飯，加熱一樣超好吃！」「首推滷肉飯，料理簡單方便，可以前一 天做好先冰著，隔天加熱」、「滷肉飯，選我正解」。

▲滷肉飯。（圖／取自pixabay）

今日天氣／天氣熱水氣增！各地留意午後雷陣雨及強降雨

今（14）天偏東風水氣增多，東半部地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，中南部沿海地區清晨至上午也有局部短暫降雨，降雨時間增多且區域較廣，中午過後各地都容易有午後雷陣雨，尤其是中南部地區及其他山區容易有局部大雨發生的機率，請留意短延時強降雨、雷擊及強陣風，山區請注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請留意積淹水；溫度方面，各地高溫普遍可以來到32至35度，其中臺北盆地、宜花東及屏東的近山區、河谷、縱谷地區有局部36度以上高溫發生的機率，戶外活動請注意防曬，並多補充水分。





日本捐贈第三批AZ 謝長廷：已從工廠運出、明天驗貨





日本外務大臣茂木敏充昨（13）日在例行記者會宣布，將第三度捐贈AZ疫苗給台灣，預計將在15日送抵台灣。對此，駐日代表謝長廷表示，這批貨97萬劑昨天已經從工廠運出，14日將會前往驗貨，非常感謝日本政府持續支援，也希望妥適運用，讓更多台灣鄉親得到守護。

▲日本外務大臣茂木敏充今（13）日在例行記者會宣布，將第三度捐贈AZ疫苗給台灣，預計將在15日送抵台灣。對此，駐日代表謝長廷表示，這批貨97萬劑昨天已經從工廠運出，我們明天前往驗貨。圖為日前駐日大使謝長廷冒雨見證AZ疫苗起飛前往台灣。（圖／翻攝謝長廷臉書）

今登記疫苗人數破167萬！唐鳳：將依長幼有序原則施打





中央流行疫情指揮中心昨（13）日表示，自即日起開放18歲（含）以上民眾，於「疫苗施打意願登記與預約系統」進行第三輪意願登記。在昨日指揮中心記者會上，主導疫苗預約登記系統的行政院政委唐鳳指出，截至下午1時為止，18到49歲登記人數已約167.8萬人，其中單勾AZ者也已破130萬人，因此未來施打順序會依長幼有序為原則。

▲行政院政務委員唐鳳。(圖／指揮中心提供)

歐國盃11城有8城疫情升溫！世衛專家：帶來毀滅性風險





歐洲國家盃（UEFA EURO 2020）在台灣時間12日清晨落幕，由義大利奪下冠軍，讓球迷興奮不已，紛紛出動狂歡慶祝，但因新冠肺炎疫情在全球仍未真正趨緩，變種病毒的肆虐更是讓已解封或準備解封的國家心驚膽戰，所以歐國盃的盛況也是讓專家看得冷汗直流，擔心恐怕帶來「毀滅性」的風險。

▲確定奪冠後，義大利首都羅馬街頭陷入狂歡。（圖／美聯社／達志影像）

王彩樺愛女穿「中空裝」逛街 戴口罩也遮不住仙女顏





「台灣濱崎步」王彩樺和老公黃品文育有2名女兒，其中長女黃于庭的高顏值曾登上PTT表特版，連挑剔的鄉民都認證，封王彩樺是「國民岳母」。王彩樺昨（13）日在臉書表示，微解封第一天，帶著關在家2個月的大女兒去購物，母女倆買完就回家，並附上多張黃于庭的穿搭照，只見黃于庭著黑色小可愛，下半身搭配棉褲，露出鎖骨、肩頸線條，還有一小截肚皮，白淨肌膚透到發光，相當吸睛。

另有黃于庭戴口罩、護目鏡的照片，一雙水汪汪大眼電力十足，可想像外出時路人的回頭率有多高，網友看到後激喊：「穿太辣！犯規」、「肚子也微解封」、「岳母午安」、「這麼美成這樣，基因優良」！（編輯：許苡晴）