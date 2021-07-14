如何讓自己愛上喝水？網曝「3有效妙方」：幾乎都會喝完

「水」通常都是無色無味，不過，水的品質難免還是會因地區不同而有所差異。近日就有一名網友在PTT透露，自己家中的水雖然煮沸了，但總有股怪味，讓他很不喜歡，因此只好求助大家「怎麼讓自己愛上喝水？」該問題引來鄉民分享「3個有效妙方」，有網友更直呼「幾乎都會喝完」。

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PTT女孩板

表示，家裡的水煮過還是有個怪味，有點像鐵鏽味，讓他很不喜歡，所以即使待在家還是很常外送飲料，但他最近發現自己體重變重了，便開始想「要怎麼讓自己愛上喝水這件事」，他透露，自己看到有人說淨水機的水好喝很多，並好奇詢問大家「有人是因為裝了淨水機，喝水意願變多的嗎？」

▲怎麼讓自己愛上喝水？有網友推薦在水裡加入自己喜歡的東西來調味，如：檸檬片、蜂蜜等。（圖／取自pixabay）

問題一出，立刻掀起熱論，網友紛紛推薦3方法：

1.加入自己喜歡的東西調味、2.使用吸管喝水、3.裝淨水器、濾水器

，「加檸檬或是自己喜歡的果汁味道」、「吸管，我都是吸管吸著就不知不覺喝蠻多」、「我有買一個透明玻璃壺，每天裝一壺 水放手邊，有時候加檸檬莓果薄荷，看到就喝一下，幾乎都會喝完」、「裝淨水機真的有用，家裡是bwt四道式的有鎂離子濾芯，水喝起來比較 甘甜，也比以前少喝很多飲料」、「換濾水器，泡檸檬」、「認真說，用有吸管的水壺，動不動就會狂吸，喝超快！」「我最近試著加了兩片檸檬，效果不錯」、「加蜂蜜套冰塊，讚」。

此外，還有人直指「冰的過濾氣泡水，我每天喝爽爽」、「買到一個超喜歡的杯子，每天都儘量使用它」、「也是不喝水舉手，後來朋友送了氣泡水機，每天喝好喝滿」、「戒糖、戒重口味，吃的出食物原味之後就不會排斥喝水了，另外也會驚覺，原來很多以前覺得無味的食物，事實上都很好吃，不過，這不是件容易事啦！能做到的也不多。」「煮過的水放一天不要馬上喝，或是加點檸檬」。（編輯：許苡晴）