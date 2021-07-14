蛋炒飯太乏味？大廚曝多加「1調料」秒升級：鮮香又涮嘴

「炒飯」既方便又有飽足感，除了可以加入自己喜歡的各種配料，烹飪方法也較為簡單，因此，不少人喜歡自製炒飯來飽餐一頓，而其中又以「蛋炒飯」最為常見。不過，蛋炒飯吃久總感覺平淡無奇，到底該怎麼做才能炒出新滋味呢？近日搜狐美食專欄《尋味美食記》就透露，多加「1調料」口感立馬升級，不僅鮮香還很涮嘴！

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《尋味美食記》表示，蛋炒飯作法十分簡單，只要有雞蛋及米飯就能搞定，但如果只有雞蛋和米飯又顯得太乏味，其實還可以加入其他食材，根據自己的口味發揮創意，增添層次感。他也分享，在炒飯炒勻後，多加入些許「

海鮮醬

」翻炒，立馬就能讓口感升級，既提鮮又對味，大人、小孩都會一口接一口。

▲「蛋炒飯」既方便又快速，成為居家防疫期間頗受歡迎的一道料理。（示意圖／取自pixabay）

《尋味美食記》進一步傳授「烹飪撇步」，首先，將要加入的配料都切好備用，並提前將雞蛋打散在碗裡，記得要攪拌均勻，接著即可開鍋熱油，先把蛋液倒進去，用小火快炒到蛋液凝固變熟，並盛至盤上備用。

隨後再倒入一些油，將切好的蒜苗、紅蘿蔔丁等佐料爆香，翻炒約莫2、3分鐘便可加入「海鮮醬」，將其翻炒到出香味，再將青菜類食材下鍋，依照自身口味來添加適量鹽巴及味精等調料，調味好後再用大火翻炒到所有食材都熟透變色，接著便可把米飯倒進去，把所有食材翻炒均勻，然後將提前炒熟的激蛋加進去，繼續用大火翻炒1分鐘即可出鍋。（編輯：許苡晴）