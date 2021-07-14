COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

適度微解封？侯友宜揭關鍵日期

▲新北市長侯友宜今（14）日表示，解封的過程當中，一定先從戶外開始，然後到室內，最後才會是餐飲的內用，一定會視疫情滾動式的檢討。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜今（14）日表示，解封的過程當中，一定先從戶外開始，然後到室內，最後才會是餐飲的內用，一定會視疫情滾動式的檢討。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-14 10:40:30

三級警戒延至7月26日，但從13日起「微解封」；對此，新北市長侯友宜今（14）日表示，解封的過程當中，一定先從戶外開始，然後到室內，最後才會是餐飲的內用，新北市一定會視疫情滾動式的檢討。

我是廣告 請繼續往下閱讀
侯友宜指出，面對疫情仍然有隱形的傳播鏈、社區感染之虞，在解封的部分必須要步步為營，解封的過程當，一定先從戶外開始，然後到室內，最後才會是餐飲的內用，這個步驟順序是一定非常的明確；此外，新北市一定會採取分梯次、分階段、滾動式的檢討。

侯友宜強調，新北市會視這個禮拜的疫情，7月19日再來做一個檢討，如果疫情更穩定的話，還是會朝好的方向適度微解封，一定視疫情滾動，才能夠做好準備才來會做宣布；解封的實質意義，是希望民眾可回到正常生活，帶動經濟發展，但是要把防疫做好。

至於616路線的公車駕駛確診，會不會再擴大匡列？有沒有新的進展？侯友宜說，目前616公車特別匡列56位司機，且56位司機快篩出來都是陰性，剩下還有4位的PCR還沒做出來，希望快速的把這個部份釐清楚，讓大眾在運輸上能夠更安全。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

微解封你想回公司上班嗎？

想，因工作休息都在家，感到焦慮
不想，居家工作優點多
41.85%58.15%
2021-07-12-2021-07-16

居家防疫這段時間，你的體重有變化嗎？

有，居家耍廢，體重失控
沒有，多了時間可以運動及選擇飲食
54.81%45.19%
2021-07-12-2021-07-15
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

繼續作答
7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

繼續作答
即時
推薦閱讀