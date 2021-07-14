適度微解封？侯友宜揭關鍵日期

三級警戒延至7月26日，但從13日起「微解封」；對此，新北市長侯友宜今（14）日表示，解封的過程當中，一定先從戶外開始，然後到室內，最後才會是餐飲的內用，新北市一定會視疫情滾動式的檢討。
記者陳志仁／新北報導
2021-07-14 10:40:30
侯友宜指出，面對疫情仍然有隱形的傳播鏈、社區感染之虞，在解封的部分必須要步步為營，解封的過程當，一定先從戶外開始，然後到室內，最後才會是餐飲的內用，這個步驟順序是一定非常的明確；此外，新北市一定會採取分梯次、分階段、滾動式的檢討。
侯友宜強調，新北市會視這個禮拜的疫情，7月19日再來做一個檢討，如果疫情更穩定的話，還是會朝好的方向適度微解封，一定視疫情滾動，才能夠做好準備才來會做宣布；解封的實質意義，是希望民眾可回到正常生活，帶動經濟發展，但是要把防疫做好。
至於616路線的公車駕駛確診，會不會再擴大匡列？有沒有新的進展？侯友宜說，目前616公車特別匡列56位司機，且56位司機快篩出來都是陰性，剩下還有4位的PCR還沒做出來，希望快速的把這個部份釐清楚，讓大眾在運輸上能夠更安全。
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