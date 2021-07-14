路上Gogoro還是一堆？機車族見「理由」認了：這要怎麼贏

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貼文一出，網友紛紛回應「早就發現了，今年本來以為補助會下修，但工業局還是維持七千，加上地方政府補助，四萬多就買得到，順騎中」、「地方政府這一格真的甜，南投補到14000欸，沒比沒傷害」、「台北也有9000，超級補」、「是真的有在推動，只希望補助不要再往下砍了」、「看社團就知道，還是很多人持續交車啊，補助很多」、「雖然補助不如以往，但對比油車，地方環保局的補助都比油車甜」、「也有發現+1官網可以查詢各縣市環保局補助金額。」
而事實上，今年換購機車的類別上，如果是汰舊換新新購電動機車的話，就會有經濟部工業局補助7000元，行政院環保署補助3000元，地方政府（以台北市為例）補助9000元，總計就高達19000元；但若是換購七期油車來看，環保署補助3000元以及減徵新車貨物稅4000元，加上汰舊換新300元補助，最高能補助7300元。
而《Nownews》記者也實際到Gogoro官網以平台計算補助金額，發現台灣幾乎全縣市汰舊換新新購電動機車補助金額都有達到10000以上；而在換購油車方面，則是只有少許縣市環保局有額外補助，包括桃園、雲林、嘉義等有破萬的補助，不過雖然油車補助不如電動機車，但現今油車仍舊是佔台灣機車市場最大宗，未來如何全面落實綠色運具普及，也是中央以及政府必須面對的重要課題。（編輯：張嘉哲）