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路上Gogoro還是一堆？機車族見「理由」認了：這要怎麼贏

▲Gogoro近幾年崛起，在路上時不時都能看到有人騎乘。（示意圖／翻攝自 Gogoro Taiwan 臉書 ）
▲Gogoro近幾年崛起，在路上時不時都能看到有人騎乘。（示意圖／翻攝自 Gogoro Taiwan 臉書 ）

編輯中心/綜合報導

2021-07-14 11:11:49

隨著環保意識抬頭， 不少騎乘油車的人都將自己的車換為電動機車，而電動機車又以Gogoro為首，在路上時不時都能看見其身影，不過由於電動機車補助銳減、月租方案等問題，時常引起油車以及電動機車話題討論。近日，就有網友分享自己選擇購買Gogoro的原因，引發熱烈討論。

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原PO在「Gogoro買賣市場」貼文指出「最近剛好準備要換機車，因為前一台是騎油車，所以這台有點想考慮換成電動車，結果那天無意間上網看一下官網，發現電動車補助真的比油車還要多！除了工業局、環保署以外，還有地方政府的環保局也有補助！雖然查了一下，中央的補助跟兩三年前比有縮水，但比油車多了一筆地方政府跟工業局的補助，價格就變好甜，難怪還是一堆人騎Gogoro啊！」

▲網友發現電動機車的補助高於油車不少。（圖／）
▲網友發現電動機車的補助高於油車不少。（圖／Gogoro買賣市場）
貼文一出，網友紛紛回應「早就發現了，今年本來以為補助會下修，但工業局還是維持七千，加上地方政府補助，四萬多就買得到，順騎中」、「地方政府這一格真的甜，南投補到14000欸，沒比沒傷害」、「台北也有9000，超級補」、「是真的有在推動，只希望補助不要再往下砍了」、「看社團就知道，還是很多人持續交車啊，補助很多」、「雖然補助不如以往，但對比油車，地方環保局的補助都比油車甜」、「也有發現+1官網可以查詢各縣市環保局補助金額。」

而事實上，今年換購機車的類別上，如果是汰舊換新新購電動機車的話，就會有經濟部工業局補助7000元，行政院環保署補助3000元，地方政府（以台北市為例）補助9000元，總計就高達19000元；但若是換購七期油車來看，環保署補助3000元以及減徵新車貨物稅4000元，加上汰舊換新300元補助，最高能補助7300元。

而《Nownews》記者也實際到Gogoro官網以平台計算補助金額，發現台灣幾乎全縣市汰舊換新新購電動機車補助金額都有達到10000以上；而在換購油車方面，則是只有少許縣市環保局有額外補助，包括桃園、雲林、嘉義等有破萬的補助，不過雖然油車補助不如電動機車，但現今油車仍舊是佔台灣機車市場最大宗，未來如何全面落實綠色運具普及，也是中央以及政府必須面對的重要課題。（編輯：張嘉哲）

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