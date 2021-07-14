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冷氣不涼卻噴電費6千8！他見「房東手段」心寒：準備搬家

▲隨著夏天的來到，不少人也已經開啟冷氣，應對燥熱的天氣。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲隨著夏天的來到，不少人也已經開啟冷氣，應對燥熱的天氣。（示意圖／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-07-14 11:09:43｜2021-07-14 12:12:33

隨著夏天的來到，不少人也已經開啟冷氣，應對燥熱的天氣。不過知名插畫家謝立聖，近期收到電費帳單要價6千8百多元，又目睹房東的「解決手段」，感到相當心寒決定搬家。

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謝立聖昨（13）日在臉書粉專上提到，「吹著不冷的冷氣，繳著最貴的電費，房東完全擺爛」，並解釋目前租屋處的冷氣壞了2年，房東起初就說要裝新的，卻一直拖延。

謝立聖補充，因為房東全家移民澳洲，偶爾才會回台灣一趟，全部家電都得靠自己修理，其中就屬冷氣最破舊，冷氣怎麼都吹不涼，房東堅持要等到冷氣有優惠才換新，但說了2年，最終都沒有換新。

▲插畫家謝立聖收到昂貴的電費單，又看到房東消極處理的態度，決定搬家。（圖／翻攝謝立聖插畫）
▲插畫家謝立聖收到昂貴的電費單，又看到房東消極處理的態度，決定搬家。（圖／翻攝謝立聖插畫）
該房東雖然過去曾三次找來冷氣師傅，結果都因為「安裝現況超過原本基礎安裝的範圍，所以會加收一些管線耗材費用，（房東）一聽到要加錢，就把師父罵回去，一直喊對方詐騙集團！」

當謝立聖收到這期昂貴的電費後，終於下定決心「決定住到九月合約到我就要搬家了」。完整遭遇曝光也引發網友討論，「這電費也太誇張」、「冷氣有沒有一級節能真的差很多」、「拜託一定要換變頻冷氣，電費超省」、「台灣租客的權益比塵埃還微小」、「冷氣太舊很耗電，搬家至少省一半」。（編輯：潘毅）

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