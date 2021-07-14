北市防疫旅館篩出Delta確診者 侯友宜：落實入境普篩
台北市在防疫旅館篩檢出3例的Delta確診者，會不會擔心新北市有類似的狀況出現？對此，新北市長侯友宜今（14）日認為，全世界受到Delta變種病毒株的肆虐，疫情仍然嚴峻，落實國門的入境普篩，嚴格的做好基因定序，這會讓國人比較安心。
記者陳志仁／新北報導
2021-07-14 11:25:47
侯友宜今日受訪時表示，阻絕於境外至為關鍵，因此特別提出入境普篩，中央也採納2次PCR再加上1次快篩，更嚴格落實阻絕於境外，因為有阻絕於境外的落實性，才可在防疫旅館找到基因定序後的Delta病毒；只要嚴守國門，相信境內就會得到安全，而落實國門的入境普篩，嚴格的作好基因定序，這會讓國人比較安心。
侯友宜指出，國內還是要步步為營，同時要視整個疫情的控制，如果有傳播鏈快速或有一些特殊的個案，就必須要報請中央快速的做基因定序，到底有沒有漏洞（Delta）已經進到國內；雖然目前有嚴格阻絕於境外，但到底（Delta）有沒有進來，還要視整個個案及傳播鏈的速度，隨時來做好基因的定序，才可以早期發現、因應。
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