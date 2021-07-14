冷氣開24小時多少錢？日本人問出「真相」：沒想到差很多

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一噸的冷氣在房間吹2個月24hr不關的話，大概是一千多塊，但這僅限一級變頻冷氣，如果是舊型5級的冷氣，這樣24hr吹，就要5千～6千的電費

▲從事冷氣行業26年的King哥表示，一級變頻冷氣吹24小時，持續兩個月的話，大約是1000多塊。（圖／國興衛視YT）

你調整溫度到26度，就不要再關了