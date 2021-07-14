冷氣開24小時多少錢？日本人問出「真相」：沒想到差很多
現在疫情期間多數人都待在家，加上夏天來臨，高溫不斷，不少人都會開啟冷氣來涼爽一下，但總是希望能吹得開心又省錢，於是乎冷氣到底能不能開24小時的議題，經常被拿出來討論。近日，電視台節目《台灣好吃驚》就實際到訪專做冷氣工程的店家詢問，結果問出「冷氣24小時開啟的實際電價以及計算方式」。
編輯中心/綜合報導
2021-07-14 13:16:49｜2021-07-14 13:30:17
節目主持人松野高志體驗「一日冷氣工程學徒」拜訪冷氣師傅KING哥，她表示「自己從當學徒到創業已經做冷氣這一行長達26年」節目中也秀出自己滿是傷痕的手，笑稱「都已經傷痕累累」，也讓主持人驚呼「這真的是師傅的手！」
而松野高志在著裝完畢，並聽完師傅介紹變頻冷氣之後詢問「那變頻冷氣的電費一年或是一個月是如何計算」，KING哥解釋「台灣都是每兩個月計算一次電費，一噸的冷氣在房間吹2個月24hr不關的話，大概是一千多塊，但這僅限一級變頻冷氣，如果是舊型5級的冷氣，這樣24hr吹，就要5千～6千的電費」這也讓松野高志不敢置信說「沒想到差這麼多，有到4倍~5倍之間」。
KING哥也繼續分享「表示開開關關耗電量比較大是一定的，因為冷氣開啟時，啟動電流非常高，就會非常的耗電，現在的市售變頻冷氣就是標榜說，如果是長期使用冷氣的人，你調整溫度到26度，就不要再關了，這樣才能恆溫，才能省電」。（編輯：張嘉哲）