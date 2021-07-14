手機操太累？LINE「躺床罷工」爆笑畫面曝　用戶一看秒懂

在人手一台智慧型手機的時代，許多人三不五時就要滑一下手機，一天中使用手機的時間相當多，不過，難道手機操太累也會躺床罷工嗎？就有一名女網友表示，「手機App竟然歪掉了」，而她也曝光畫面，用戶一看全懂了。





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該名女網友昨（13）日在社群平台《Dcard》上以「我的手機歪了」為題發文，表示她突然看到手機下方那排APP全都「歪掉了」，但卻不知原因為何，「為啥下面那排整個歪掉，而且已經這樣兩三天了」。





而從她PO出的截圖可以看到，手機頁面中的APP都是直向的，就只有最下面那一排的4個APP，全是橫向的。雖然原PO說，她覺得「重新開機」應該就可以將這個問題解決，「但我覺得好有趣，想要這樣放著」。





▲原PO說自己的手機「歪了」，原來是APP竟從直向變成橫向。（圖／翻攝自《Dcard》）

其中，也有不少用戶給出解決方法，「我男友也有這樣過，我記得他是螢幕翻轉過去下面那排的方向再翻回來就好了（我印象中是這樣）」、「我的這半年來偶爾也會倒著休息，是i8+，妳的看起來也是？」、「你應該是plus機種的吧，如果是的話打開螢幕旋轉轉過去再轉回來試看看」、「螢幕鎖定開關變一下就可以了，我之前也這樣」、「我的也會！看完影片要轉回去就傲嬌不轉正了」、「畫面轉向的問題，看能不能切換成橫向後再改回直向」。





另外，也有人說「關機」以後也能解決，「關機治百病」、「重開機可以解決手機99%的問題」、「我的iPad之前也這樣，重開機就好了」、「重新開機就好了，我男友的也是這樣，他問我為什麼他的是躺著的」。（編輯：郭佩蓉）



