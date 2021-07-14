外送員「最討厭」接到的單是？答案曝　網秒懂：令人問號

外送平台近年來相當盛行，也因其合作商家多元，使不少人廣為使用，再加上現在正值疫情期間，更讓訂單爆量、外送員忙翻；對此，也有一名外送員透露自己「最討厭」和「最喜歡」接到的單分別為何，貼文一出，掀起熱議。





我是廣告 請繼續往下閱讀

該名女網友在社群平台《Dcard》上以「外送員討厭&喜歡接到的單」為題發文，表示「最討厭」送的第一名是速食店，因為飲料上面都會戳洞，加上台灣馬路一堆坑洞，騎過去以後，飲料就算放好還是會讓外送箱充滿可樂。





第二名是超市，「一堆哩哩摳摳，買了一堆水、飲料，重的要命，超市還不給搭電梯，等於你要扛著那好幾袋下三樓，重點是有時候多到要分兩三趟拿」；第三名是「買湯的」，因為很多店家的紙碗根本不給力，破掉、漏出來的都有，還有蓋子沒蓋好的，「反正你拿出來就整個在滴又超燙，gg」。





▲一名外送員透露自己「最討厭」和「最喜歡」接到的單分別為何，貼文一出，掀起熱議。（示意圖，圖中人物與內文無關／取自Pixabay）

貼文一出，掀起熱議，「最討厭各種飲料蓋個杯蓋不封膜，沒有一次熱咖啡不稍微溢出的，甚至遇過熱茶還沒放到大箱蓋子就鬆的，也是很令人問號，那種百分之九十會灑」、「外送員辛苦啦！謝謝你們讓我在防疫期間還能方便的吃到想吃的東西。希望你們也能小心防疫，平安的工作」、「還有百貨公司、賣場的美食街，沒專門的停車場又要搭電梯、走樓梯上下樓，浪費一堆時間」、「最討厭塑膠蓋的東西……一堆店家湯湯水水的只用紙碗跟塑膠蓋，塑膠蓋還超鬆」。





不過，也有網友提醒，「之前在速食店做過的路過，如果飲料沒有戳洞會整個爆炸，曾經拿可樂回家沒戳洞，打開車廂可樂爆炸在裡面……」、「速食店氣泡飲料沒戳洞等等爆開更精彩哦」、「速食店氣泡飲不打洞，你車騎一騎會直接爆」。（編輯：郭佩蓉）



