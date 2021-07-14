「4生肖」今起財運紅似火！這位鈔票滾滾來　年底發橫財

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▲根據搜狐號《生肖星座運勢命理玄學》指出，這4個生肖從今天開始，財運紅似火，不僅鈔票滾滾來，事業也如魚得水。（示意圖／與本文無關／取自pixabay）

× ▲根據搜狐號《生肖星座運勢命理玄學》指出，這4個生肖從今天開始，財運紅似火，不僅鈔票滾滾來，事業也如魚得水。（示意圖／與本文無關／取自pixabay）

生肖牛

生肖屬牛的人，近期財運紅似火，鈔票滾滾來，事業如魚得水，喜添貴子，人生大贏家，不出意外則有橫財幾筆！在今年的最後階段還能大賺一筆橫財，老天爺都鼎力相助！屬牛人的厚道平日裡也積累了不少善緣，接下來的日子裡橫財是說來就來，不僅有錢吃香喝辣，更能存下一筆巨款！





生肖兔





生肖屬兔的人，近期財運紅似火，鈔票滾滾來，事業如魚得水，喜添貴子，喜事一籮筐，屬兔的朋友財運一路大旺，感情順暢，職場如魚得水，屬兔的朋友，富貴無憂，在職場的屬兔人容易得到上司的提拔，必將能夠官運亨通，很快就能夠升職加薪，走上自己夢寐以求的職位，放手一搏，就能夠驚喜不斷，注定成為人上人，收穫滿滿。





生肖雞





生肖屬雞的人運勢方面，之前出納官有煞星「地空星」作犯，導致部分人常被煩事纏身，近期財運紅似火，鈔票滾滾來，事業如魚得水，喜添貴子，喜事一籮筐，可以找到很多賺錢的方法，倘若把握住好運，定能事事如願。此外生肖雞的人事業上憑藉自身努力伴隨好運，定能事業有成，錢財大旺，日後家中桃花開，橫財來，家業顯厚。





生肖虎





生肖屬虎的人本來就很機靈，精明，天生是領導的命，他們擅長制定計劃，並嚴格執行，職場上令人信服，威信極強。近期財運紅似火，鈔票滾滾來，事業如魚得水，喜添貴子。每次遇到困難，都會有貴人拔刀相助，幫忙解決難題，事業發展很順利，錢財更是滾滾而來。只要屬虎的朋友們抓住的好時機，就能富貴如雲，錢財不缺，金銀滿倉，輕鬆變財主。（編輯：郭佩蓉）



