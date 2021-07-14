半夜點麥當勞雞塊！女一看「外送員路線」發抖：好不甘心
說到我國速食業界的龍頭非「麥當勞」莫屬，因其獨特風味的薯條以及雞塊，讓人時不時想到就想來個一組，而想吃麥當勞，除了外送平台之外，24小時的麥當勞歡樂送也是非常夯。近日，就有網友分享自己半夜想吃麥當勞雞塊，結果意外出糗，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-14 14:54:16
原PO在「爆怨2公社」貼文指出「我真的要檢討自己，我半夜突然很想吃麥當勞雞塊，就點個歡樂送，結果送出後才發現地址忘記改，送到男友家去，因為男友不准我半夜吃速食....結果我偷點還輸入錯誤的地址，最扯的是，我找不到取消訂單的按鈕，手一邊發抖想找客服電話，但最後終究來不及，餐點製作完畢，外送員正前往我男友家的路上.....」。
「後來我靈機一動，趕緊打去男友家樓下的警衛室，跟管理員說我選錯地址，等等麥當勞送餐去就請他吃，掛掉之後才放心一點，但我半夜起床就是想吃雞塊，覺得非常不甘心，於是又打開APP要重叫一次，但都打不開，於是打去最近的麥當勞詢問，他們說今天晚上要全區大消毒，外送只到半夜1點......最後還是沒吃到，我就只是想吃麥當勞雞塊，為什麼要這樣對我QQ」。
貼文一出，網友紛紛回應「這劇情轉折的很棒XD」、「結果管理員明天剛好看到你男友，並跟他道謝昨晚你女友請我吃雞塊XD」、「好好笑，吃個雞塊要多見不得人哈哈」、「一份雞塊跟八點檔一樣精彩」、「這時候我慶幸我沒男友？XD」、「小心管理員偷偷跟男友講，會笑死」、「劇情轉折好緊張啊，但最後還是沒吃到雞塊，飲恨了」。（編輯：張嘉哲）