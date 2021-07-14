COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

30歲年薪才80萬！碩士哥懊悔「想轉考公職」　全場皆搖頭

▲一位碩士學歷的網友，驚覺自己30歲年薪卻只有80萬，忍不住後悔的開始考慮「轉考公職」，卻引來不少網友搖頭勸阻。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲一位碩士學歷的網友，驚覺自己30歲年薪卻只有80萬，忍不住後悔的開始考慮「轉考公職」，卻引來不少網友搖頭勸阻。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-07-14 15:17:40

多數人努力打拼爭取高薪，就是為了讓自己與家人能過更好生活。就有一位碩士學歷的網友，驚覺自己30歲年薪卻只有80萬，忍不住後悔的開始考慮「轉考公職」，卻引來不少網友搖頭勸阻。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在論壇Dcard上發文提到「我最近剛滿30歲，算算碩士畢業後當完兵至今工作也有3年多了，但年薪不含加班費才80幾萬，含加班費也破不了90，突然覺得非理工、醫學類科的人好慘，如果不是搞業務的，一般辦公室感覺都沒有什麼大破大立的可能，十年前自己的期許跟現況差好多」。

▲年薪80萬的碩士網友想轉考公職，卻遭到網友勸阻。（圖／翻攝Dcard）
▲年薪80萬的碩士網友想轉考公職，卻遭到網友勸阻。（圖／翻攝Dcard）
這也讓原PO腦中冒出一個念頭「每天上班下班，混吃等死，一個月56k也買不起房。想換工作，但也找不到更好的了。還是應該辭職考國、進國營？」

不少網友看完原PO的想法後，立刻搖頭勸阻「國考一般行政不當主管，以薦七年功頂月薪實領也是56K，年薪估計也才85萬。基層年資爬到頂才跟你現在的薪資差不多，你怎麼會覺得要考國考？」、「你這薪水已經比很多人好過了」、「在市府工作的我年薪不到50萬呢！別妄自菲薄了」、「每天上班下班，混吃等死還能有56k，你是身在福中不知福吧」、「國考哪有比較高薪？」、「國營要破百也要十幾年，別傻了」。（編輯：潘毅）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

微解封你想回公司上班嗎？

想，因工作休息都在家，感到焦慮
不想，居家工作優點多
40.54%59.46%
2021-07-12-2021-07-16

居家防疫這段時間，你的體重有變化嗎？

有，居家耍廢，體重失控
沒有，多了時間可以運動及選擇飲食
56.1%43.9%
2021-07-12-2021-07-15
7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

繼續作答
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

繼續作答
即時
推薦閱讀