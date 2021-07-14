30歲年薪才80萬！碩士哥懊悔「想轉考公職」 全場皆搖頭
多數人努力打拼爭取高薪，就是為了讓自己與家人能過更好生活。就有一位碩士學歷的網友，驚覺自己30歲年薪卻只有80萬，忍不住後悔的開始考慮「轉考公職」，卻引來不少網友搖頭勸阻。
編輯中心/綜合報導
2021-07-14 15:17:40
原PO在論壇Dcard上發文提到「我最近剛滿30歲，算算碩士畢業後當完兵至今工作也有3年多了，但年薪不含加班費才80幾萬，含加班費也破不了90，突然覺得非理工、醫學類科的人好慘，如果不是搞業務的，一般辦公室感覺都沒有什麼大破大立的可能，十年前自己的期許跟現況差好多」。
這也讓原PO腦中冒出一個念頭「每天上班下班，混吃等死，一個月56k也買不起房。想換工作，但也找不到更好的了。還是應該辭職考國、進國營？」
不少網友看完原PO的想法後，立刻搖頭勸阻「國考一般行政不當主管，以薦七年功頂月薪實領也是56K，年薪估計也才85萬。基層年資爬到頂才跟你現在的薪資差不多，你怎麼會覺得要考國考？」、「你這薪水已經比很多人好過了」、「在市府工作的我年薪不到50萬呢！別妄自菲薄了」、「每天上班下班，混吃等死還能有56k，你是身在福中不知福吧」、「國考哪有比較高薪？」、「國營要破百也要十幾年，別傻了」。（編輯：潘毅）