好市多「這本」不發了！婆媽臉綠：這下虧大　客全秒懂　

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貼文一出，網友紛紛回應「我也沒收到，不知道怎麼回事」、「我已經好久沒收到了QQ」、「這一期竟然也沒收到」、「沒收到+1」；而也有內行網友表示「問過櫃檯了，響應政府節約方案，之後就不印紙本了，要從APP搜尋優惠商品，櫃檯也不能索取了」、「已經停發了喔，有打去客服問」、「客服說不發了，在這一期的第一頁有QR Code可以掃描下載APP」、「這一期的第一頁就有公告說不發了喔，用APP看吧」。
不過，也有不少婆媽崩潰表示「還是比較喜歡看紙本....比較整齊方便」、「好市多客群很多長輩，不是每個人都會用網路QQ」、「手機並不是每個人都會用，年長者有些也不會看，覺得寄紙本目錄比較適當」、「長者不會用網路這下就虧大了...都不知道有什麼優惠」、「我喜歡紙本，可以知道喜歡的物品何時特價，會特別做註記」、「我媽就是不太會用手機的人嗚嗚....還要教她怎麼看才能省錢」。
而事實上，民眾若是要看電子版的優惠目錄，除了下載好市多APP之外，也能夠在好市多的官網找尋相關資訊，目前正在進行的優惠是「酷暑專案第一週」，頁面更新也已經到下一週的優惠目錄，喜歡逛好市多的民眾不妨可以上去點選看看。（編輯：張嘉哲）