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好市多「這本」不發了！婆媽臉綠：這下虧大　客全秒懂　

▲好市多因為其物美價廉的特性，加上時不時都會推出特別的新商品以及折扣的優惠，深受不少婆媽喜愛。（示意圖／記者楊智傑攝）
▲好市多因為其物美價廉的特性，加上時不時都會推出特別的新商品以及折扣的優惠，深受不少婆媽喜愛。（示意圖／記者楊智傑攝）

編輯中心/綜合報導

2021-07-14 15:48:08

好市多因為其物美價廉的特性，加上時不時都會推出特別的新商品以及折扣的優惠，深受不少婆媽喜愛，尤其現在疫情期間，不少民眾都會到場採購一波物資。近日，就有網友分享好市多一本「會員優惠目錄」已經暫停發放，改為線上觀看或者APP查看，引發不少討論。

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原PO在「好市多商品消費心得分享區」貼文指出「請問各位，有人收到了新的嗎？我沒收到」只見貼出的照片是一本叫做「2021會員護照」的東西，上頭寫著斗大的字眼「替您省下超過8萬元」，顯見是一本專屬會員的優惠目錄，按照每個檔期不同有不同的折扣以及優惠，該本內容正是5月17日到7月8日的優惠目錄。

▲網友分享自己沒收到這期好市多會員護照，對此感到非常疑惑。（圖/好市多商品消費心得老實說）
▲網友分享自己沒收到這期好市多會員護照，對此感到非常疑惑。（圖/好市多商品消費心得分享區）
貼文一出，網友紛紛回應「我也沒收到，不知道怎麼回事」、「我已經好久沒收到了QQ」、「這一期竟然也沒收到」、「沒收到+1」；而也有內行網友表示「問過櫃檯了，響應政府節約方案，之後就不印紙本了，要從APP搜尋優惠商品，櫃檯也不能索取了」、「已經停發了喔，有打去客服問」、「客服說不發了，在這一期的第一頁有QR Code可以掃描下載APP」、「這一期的第一頁就有公告說不發了喔，用APP看吧」。

不過，也有不少婆媽崩潰表示「還是比較喜歡看紙本....比較整齊方便」、「好市多客群很多長輩，不是每個人都會用網路QQ」、「手機並不是每個人都會用，年長者有些也不會看，覺得寄紙本目錄比較適當」、「長者不會用網路這下就虧大了...都不知道有什麼優惠」、「我喜歡紙本，可以知道喜歡的物品何時特價，會特別做註記」、「我媽就是不太會用手機的人嗚嗚....還要教她怎麼看才能省錢」。

而事實上，民眾若是要看電子版的優惠目錄，除了下載好市多APP之外，也能夠在好市多的官網找尋相關資訊，目前正在進行的優惠是「酷暑專案第一週」，頁面更新也已經到下一週的優惠目錄，喜歡逛好市多的民眾不妨可以上去點選看看。（編輯：張嘉哲）

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