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影／熱狗上脫口秀驚爆說唱秘辛？引來台下歡呼聲不斷

▲有台灣嘻哈教父之稱的熱狗，受邀參加狗屎寫手系列。（圖／STR Network 授權）
▲有台灣嘻哈教父之稱的熱狗，受邀參加狗屎寫手系列。（圖／STR Network 授權）

影像中心/綜合報導

2021-07-16 12:00:00

由薩泰爾娛樂出版的網路節目「狗屎寫手」系列受到民眾喜愛，邀請過不少演藝圈的知名藝人參與，其中包括楊繡惠、白雲、唐從聖等；這次主持人博恩、老Ｋ更是請到有「台灣嘻哈教父」之稱的熱狗Mc Hotdog，參加錄製，讓現場觀眾聽得捧腹大笑。

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▲狗屎寫手系列，是由主持人在背後操作台上藝人。（圖／STR
▲狗屎寫手系列，是由主持人在背後操作台上藝人。（圖／STR Network 授權）
狗屎寫手系列是由薩泰爾娛樂的工作人員負責撰寫腳本，再通過博恩等主持人的引導，傳達至現場表演的藝人耳機中，現場表演的藝人不可以改詞或拒講，而內容針對來賓的諷刺，時常讓台上演員尷尬不已，藉以達到娛樂效果。

▲節目一開始，熱狗的老搭檔張震嶽就被消費了一次。（圖／STR
▲節目一開始，熱狗的老搭檔張震嶽就被消費了一次。（圖／STR Network 授權）
熱狗作為台灣嘻哈教父，在演藝圈內擁有許多饒舌後輩，而今天一開始便消費了自己的老搭檔張震嶽，「我相信今天我的表現會不錯，因為沒有了張震嶽這個拖油瓶」，甚至還對頑童的成員大淵開起玩笑，「聽說他最近在減肥，因為他發現粉絲都只愛瘦子（另一位團員名字）」。

最後，作為熱狗近年來相當出名的節目作品「中國新說唱」，當然也逃不了被消費的命運，熱狗表示：「很多人問我說吳亦凡的說唱水平到底在哪，我認為大概到肩膀的位置，因為都要shoulder（肩膀英文，此指後製修音之意）」。（文字編輯：沈傳恩）

▲連中國籍的藝人吳亦凡也難逃此劫。（圖／STR
▲連中國男星吳亦凡也難逃此劫。（圖／STR Network 授權）
▶ 感謝授權：STR Network
原始影片：https://youtu.be/Yy40W8_pyAU

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