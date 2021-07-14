移工、外籍人士如何預約接種？相關注意事項一次看

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想透過「健保快易通 APP」預約的外籍人士，若已經換發新式統號，且已用新式統號投保健保，並更換為新健保卡者，要記得重新以新健保卡進行註冊，並綁定「健保快易通」APP，登入後即可辦理意願登記或預約接種。若是換發新式統號，但仍以舊式統號投保健保者，就繼續以舊式統號登入APP辦理預約即可。至於換發新式統號，且已用新式統號投保健保，但「尚未更換新健保卡」之民眾，則無法透過快易通APP 辦理，但仍可透過COVID-19 公費疫苗接種網路平臺、藥局、超商等平台辦理。
衛福部也提醒，預約接種疫苗時使用的統號必須與先前辦理意願登記使用的號碼相同，造冊施打也一樣，預約時的統一證號需和造冊登記時一致，如原先以舊式統號造冊，要改以新式統號預約施打疫苗的話，需洽人事單位改以新式統號造冊，即可以新式統號預約施打疫苗。
民眾若接種完第一劑後更換新健保卡，第二劑則必須以新式統號進行預約，並持新健保卡施打。另有民眾關心施打後「健保快易通」APP 是否能查詢新冠肺炎疫苗接種紀錄，衛福部指出目前疾管署尚無法傳送新式統號之接種資料，因此僅有持舊式健保卡預約接種者可以查詢到接種紀錄，持新式健保卡尚無法查詢，疾管署也正在完善系統，讓換發新健保卡之民眾未來可以查詢到新舊統號的接種資料。
不過，「COVID-19 公費疫苗接種網路平臺」目前只有中文版，未有雙語版系統，因此不通中文的外籍人士及移工朋友需仰賴雇主、仲介或身邊好友協助完成預約。此外，依照規定移工也可以適用疫苗接種假，自接種日起至隔日24點為止都可以憑疫苗接種紀錄卡請假，但雇主不需支薪；1095文史工作室也貼心彙整「疫苗副作用和問答集多語字卡」，以越南語、泰語、印尼語和菲律賓等移工母國語言解釋各種疫苗的副作用及相關權益資訊。若針對疫苗接種相關資訊有其他疑義，可洽專線：1922；或手機撥打：02-23959825。
移工疫苗施打問題近日成為話題焦點，先前苗栗移工群聚事件就讓廠工面對疫情較脆弱的處境浮上檯面，印尼、菲律賓、泰國及越南駐台代表也發布聯合聲明，盼台灣有關單位考慮讓移工優先接種疫苗，重視為台灣貢獻的移工朋友們的權益。
而近期萬芳醫院群聚事件中則出現兩名染疫者為外籍移工，凸顯出自請看護經常需出入醫院、服務對象又以長者及病患等失能者居多，自身染疫及傳染給失能者的風險不容小覷，NGO也早在數月前就不斷呼籲政府應把家庭看護工納入優先施打中。不過，目前優先施打名單中仍只列入醫療機構之看護移工。此外，針對失聯移工疫苗施打問題目前也尚未有解套方案，由於失聯移工無居留證及健保卡，不僅難以觸及、施打疫苗報帳也有困難，柯文哲近日呼籲中央以專案方式解決，王必勝則表示將對此問題進行研究。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。