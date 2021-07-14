疫苗意願登記出意外！她掏健保卡一看秒愣：說好的卡號呢

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原PO趕緊和妹妹分享自己的健保卡奇遇，妹妹補刀一句「掉在路上都不知道是誰的卡」，讓原PO含淚抱歉「是次等公民的」，姊妹倆的對話讓網友全笑翻。隨後原PO也補充解釋，健保卡之前放在男友皮包一段時間，「下次看到就變成這樣了」，自嘲笑稱「還是因爲我們台南的空氣有砂糖，被砂糖磨掉了？」
網友紛紛在底下留言回覆說，「怎麼弄的，感覺好酷」、「掉在外面都不知道是誰的，好好笑」、「男友錢包裡放砂紙嗎」、「男友錢包威力驚人」、「看不健保卡」、「可以下載健保快易通app，我記得註冊只需要自己的身分證字號跟出生年月日，登入後點『健保卡狀況及領卡紀錄』，裡面有健保卡號～很方便」、「卡號沒了，如果晶片可以刷得到的話，可以去附近藥局問卡號」。
根據健保署官網資訊，健保卡若因非人為「造成卡體與晶片之彎折、刮壓裂痕、凹凸變形、晶片脫落、變色或磨損」，以致無法使用，可以攜帶半年內符合規定的照片一張以及舊健保卡，至健保署現場臨櫃據點免費更換，等候15～30分鐘作業時間後便可領到新卡。另外也可到郵局填妥請領健保卡申請表後，附上照片與舊卡寄回健保署，新卡會在5至7個工作天後用掛號寄回指定地址。（編輯：倪浩軒）
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