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疫苗意願登記出意外！她掏健保卡一看秒愣：說好的卡號呢

▲一位女網友想要登記疫苗意願時，赫然發現自己的健保卡「一片空白」，真正字面意義上的一片空白，讓大家笑翻。（圖／翻攝自Dcard）
▲一位女網友想要登記疫苗意願時，赫然發現自己的健保卡「一片空白」，真正字面意義上的一片空白，讓大家笑翻。（圖／翻攝自Dcard）

編輯中心/綜合報導

2021-07-14 17:02:17｜2021-07-14 17:20:20

疫苗意願登記平台昨（13）日向民國92年以前出生、年滿18歲以上的民眾開放，登時湧入大批符合資格的民眾登記，系統甚至一度當機。不過在登記時須輸入個人的身份證字號和健保卡號，由於健保卡號平常較少機會用到，不少人在這裡卡關。就有位女網友分享親身經驗，掏出自己的健保卡後一秒傻眼，不禁直呼「出事了！」讓大家笑翻。

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該位女網友在Dcard發文，透露自己本想去登記疫苗意願，結果卻在健保卡出事。而從原PO分享的照片可以看見，原PO的健保卡面「一片空白」，不是修辭的比喻手法，而是真正字面意義的一片空白，別說卡號了，就連姓名和照片都沒有，十分抽象與虛無。

▲原PO健保卡片上的資訊全被磨掉，讓妹妹吐槽「掉在路上都不知道是誰的卡」。（圖／翻攝自Dcard）
▲原PO健保卡片上的資訊全被磨掉，讓妹妹吐槽「掉在路上都不知道是誰的卡」。（圖／翻攝自Dcard）
原PO趕緊和妹妹分享自己的健保卡奇遇，妹妹補刀一句「掉在路上都不知道是誰的卡」，讓原PO含淚抱歉「是次等公民的」，姊妹倆的對話讓網友全笑翻。隨後原PO也補充解釋，健保卡之前放在男友皮包一段時間，「下次看到就變成這樣了」，自嘲笑稱「還是因爲我們台南的空氣有砂糖，被砂糖磨掉了？」

網友紛紛在底下留言回覆說，「怎麼弄的，感覺好酷」、「掉在外面都不知道是誰的，好好笑」、「男友錢包裡放砂紙嗎」、「男友錢包威力驚人」、「看不健保卡」、「可以下載健保快易通app，我記得註冊只需要自己的身分證字號跟出生年月日，登入後點『健保卡狀況及領卡紀錄』，裡面有健保卡號～很方便」、「卡號沒了，如果晶片可以刷得到的話，可以去附近藥局問卡號」。

根據健保署官網資訊，健保卡若因非人為「造成卡體與晶片之彎折、刮壓裂痕、凹凸變形、晶片脫落、變色或磨損」，以致無法使用，可以攜帶半年內符合規定的照片一張以及舊健保卡，至健保署現場臨櫃據點免費更換，等候15～30分鐘作業時間後便可領到新卡。另外也可到郵局填妥請領健保卡申請表後，附上照片與舊卡寄回健保署，新卡會在5至7個工作天後用掛號寄回指定地址。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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