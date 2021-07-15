影／紅遍全球的讀書女孩？最火紅曲風Lo-Fi音樂大解密
現代人生活壓力大，不少人都會找到自己的紓壓方式，而聽音樂就是不少人的首選。然而音樂曲風眾多，其中包含「Trip-Hop」、「R&B」、「Punk」等，常讓人一頭霧水，分不清楚，Youtube頻道「Teri Timeout 」這次就要來介紹近年紅遍全球的「Lo-Fi」曲風，到底這個曲風是從何而來，又有什麼特色呢？
影像中心/綜合報導
2021-07-15 18:00:00
Lo-fi music（low fidelity music），中文翻作低傳真音樂，指的是音樂製作中故意使用不完美的音質錄製的音樂作品，會將錄製過程中的雜音、呼吸聲等一併錄製下來，多是出於藝術性考慮而刻意為之。低傳真音樂在1990年代即被視為流行音樂的一種曲風。
然而這種音樂有什麼特色能判斷呢？首先就是低品質的錄音，許多Lo-Fi音樂都會讓人有一種收音設備不好的感覺，第二是大量取樣，經常可以在音樂中、曲末聽到電影台詞，最後則是鬆散緩慢的節奏，通常曲中的鼓聲等等並不會準確地打在拍子上，並以此作為循環，不斷播送。
至於這種音樂能廣為流傳的原因，頻道主泰芮表示，小小的瑕疵跟環境音，能帶給人一種溫暖、舒適、安全包覆的感覺，這種人類生存最低需求的滿足，就好比馬斯洛的需求金字塔一樣，越低的需求能滿足越多人，所以其實這種曲風能紅，也不是太意外。（文字編輯：沈傳恩）
▶ 感謝授權：Teri Timeout
原始影片：https://youtu.be/9heYH09w5QY