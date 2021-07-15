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影／紅遍全球的讀書女孩？最火紅曲風Lo-Fi音樂大解密

▲紅遍全球的Lo-Fi 音樂，到底是什麼東西呢？（圖／Teri Timeout 授權）
▲紅遍全球的Lo-Fi 音樂，到底是什麼東西呢？（圖／Teri Timeout 授權）

影像中心/綜合報導

2021-07-15 18:00:00

現代人生活壓力大，不少人都會找到自己的紓壓方式，而聽音樂就是不少人的首選。然而音樂曲風眾多，其中包含「Trip-Hop」、「R&B」、「Punk」等，常讓人一頭霧水，分不清楚，Youtube頻道「Teri Timeout 」這次就要來介紹近年紅遍全球的「Lo-Fi」曲風，到底這個曲風是從何而來，又有什麼特色呢？

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▲Lo-Fi
▲Lo-Fi 即為「low fidelity」的縮寫，​中文解讀成「低保真」的意思。（圖／Teri Timeout 授權）
 

Lo-fi music（low fidelity music），中文翻作低傳真音樂，指的是音樂製作中故意使用不完美的音質錄製的音樂作品，會將錄製過程中的雜音、呼吸聲等一併錄製下來，多是出於藝術性考慮而刻意為之。低傳真音樂在1990年代即被視為流行音樂的一種曲風。

 

然而這種音樂有什麼特色能判斷呢？首先就是低品質的錄音，許多Lo-Fi音樂都會讓人有一種收音設備不好的感覺，第二是大量取樣，經常可以在音樂中、曲末聽到電影台詞，最後則是鬆散緩慢的節奏，通常曲中的鼓聲等等並不會準確地打在拍子上，並以此作為循環，不斷播送。

▲泰芮表示，Lo
▲泰芮表示，Lo Fi music聽起來有種老式收音機播放的感覺。（圖／Teri Timeout 授權）
至於這種音樂能廣為流傳的原因，頻道主泰芮表示，小小的瑕疵跟環境音，能帶給人一種溫暖、舒適、安全包覆的感覺，這種人類生存最低需求的滿足，就好比馬斯洛的需求金字塔一樣，越低的需求能滿足越多人，所以其實這種曲風能紅，也不是太意外。（文字編輯：沈傳恩）

▲Lo
▲Lo-Fi 音樂滿足人們最低的生存需求，紅遍全球不意外。（圖／Teri Timeout 授權）
 

▶ 感謝授權：Teri Timeout
原始影片：https://youtu.be/9heYH09w5QY 
 

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