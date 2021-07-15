房市／大里15期還沒完工　周邊已見熱絡

大里15期重劃區去年動工，預計明年中才會完工，但根據地政事務所統計今年第一季實價登錄資料，重劃區周邊已成房地買賣熱區之一。業者指出，15期屬大里舊市區，周邊既有人口不少，加上有公家機關及學校坐落，對面又是即將啟用的國民運動中心，加上當地新建案較目前大里市中心每坪便宜1至2萬元，因而受到買方青睞。
財經中心/綜合報導
2021-07-15 08:30:00
大里地政事務所統計今年第一季實價登錄案件，15期重劃區附近的新建大樓是房地買賣案件熱區之一。而根據台中市府資料顯示，15期重劃區面積約6.96公頃，是由國光路、舊街路西側住宅區、中興排水溝渠、上田街所圍範圍，雖延宕多時沒有開發，但去年在兼顧地主權益與公共利益下，保留必要公共設施用地後，其餘變更為住宅區與商業區，去年已經正式動工，預計2022年中完工。
信義房屋大里興大店店長巫忠穎指出，15期坐落在大里早期的發展中心，周邊人口本就不少，機能方面，附近有戶政事務所、學校，隔一條國光路就是即將啟用的國民運動中心；從地理位置來看，該區與烏日接壤，也方便接台74線、台63線往南投，因此，即使15期還未正式完工，周邊也已經有一些新建案推出。
巫忠穎觀察，相較目前大里市中心的建案，15期週邊建案單價大約落在20至21萬，約便宜1至2萬元，因此對許多有預算考量，從外區買進大里的買方來說，無論價格、交通便利性上，都符合需求，因此接受度頗高；但若是大里在地客，由於居住習慣使然，目前仍會偏向購買市中心的房子。