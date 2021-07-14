新北居隔陰轉陽+2　侯友宜：今無新增個案、看到了0

我是廣告 請繼續往下閱讀
侯友宜語重心長的表示，今日新增2例的確診個案，分別為板橋、新店各1例，皆為居家隔離當中陰轉陽個案，自5月9日本土疫情爆發以來的整整2個半月、66天，第一次看到這樣的數字；新北從5月22日校正回歸的第一天，確診的個案是384人，經過市民朋友這54天犧牲所有的活動，也造成經濟嚴重的衝擊後，「降到今天沒有新增的確診個案」，感謝市民朋友在疫情高張的時候，與市府並肩作戰，讓疫情獲得穩定控制。
侯友宜認為，面對疫情的變化，雖然看到了0，也很期待是否能「清零」，因為已經走到社區感染，必須很誠實、務實跟市民朋友報告，「社區多少還有隱形的傳播鏈的存在」，面對隨時反撲的病毒，及外在的波及、影響，必須學會更謙卑、努力、務實的全力以赴，戒慎恐懼、小心翼翼、一步一腳印的把防疫做好；「一天的0不代表以後天天都是0，一天的數字高也不會代表永遠天天高」，也希望讓市民朋友可以更快、更安全的回到正常生活軌道。
新北目前有969人居家隔離，今日新增2例的確診個案，分別為板橋、新店各1例，皆為居家隔離中陰轉陽的個案，2人的傳播鏈皆已被控制，扣除這2例居家隔離確診個案，新北市今日新增的確診數是「0」；此外，社區篩檢站的總篩檢人數187760人，快篩陽性數1228人，陽性率為0.7％，昨日有2703人篩檢，有63人自述有北農（環南市場）接觸史，快篩陽性數0人。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。