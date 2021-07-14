COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

新北居隔陰轉陽+2　侯友宜：今無新增個案、看到了0

▲新北市今日新增2例的確診個案，分別為板橋、新店各1例。（圖／新北市政府提供）
▲新北市今日新增2例的確診個案，分別為板橋、新店各1例。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-14 17:24:56｜2021-07-14 18:28:34

中央流行疫情指揮中心今（14）日宣布新增17例本土病例，其中新北市僅有2例，是這66天以來，第一次看到這樣的數字；新北市今日新增2例的確診個案，分別為板橋、新店各1例，皆為居家隔離中「陰轉陽」的個案，扣除這2例，新北市今日新增的確診數是「0」。新北市長侯友宜指出，「新北確診人數從最高的384人，降到今天沒有新增的確診個案」，感謝市民朋友與市府並肩作戰。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲新北市長侯友宜指出，「一天的0，不代表以後天天都是0；一天的數字高，也不會代表永遠天天高」。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜指出，「一天的0，不代表以後天天都是0；一天的數字高，也不會代表永遠天天高」。（圖／新北市政府提供）
侯友宜語重心長的表示，今日新增2例的確診個案，分別為板橋、新店各1例，皆為居家隔離當中陰轉陽個案，自5月9日本土疫情爆發以來的整整2個半月、66天，第一次看到這樣的數字；新北從5月22日校正回歸的第一天，確診的個案是384人，經過市民朋友這54天犧牲所有的活動，也造成經濟嚴重的衝擊後，「降到今天沒有新增的確診個案」，感謝市民朋友在疫情高張的時候，與市府並肩作戰，讓疫情獲得穩定控制。

侯友宜認為，面對疫情的變化，雖然看到了0，也很期待是否能「清零」，因為已經走到社區感染，必須很誠實、務實跟市民朋友報告，「社區多少還有隱形的傳播鏈的存在」，面對隨時反撲的病毒，及外在的波及、影響，必須學會更謙卑、努力、務實的全力以赴，戒慎恐懼、小心翼翼、一步一腳印的把防疫做好；「一天的0不代表以後天天都是0，一天的數字高也不會代表永遠天天高」，也希望讓市民朋友可以更快、更安全的回到正常生活軌道。

新北目前有969人居家隔離，今日新增2例的確診個案，分別為板橋、新店各1例，皆為居家隔離中陰轉陽的個案，2人的傳播鏈皆已被控制，扣除這2例居家隔離確診個案，新北市今日新增的確診數是「0」；此外，社區篩檢站的總篩檢人數187760人，快篩陽性數1228人，陽性率為0.7％，昨日有2703人篩檢，有63人自述有北農（環南市場）接觸史，快篩陽性數0人。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

微解封你想回公司上班嗎？

想，因工作休息都在家，感到焦慮
不想，居家工作優點多
41.45%58.55%
2021-07-12-2021-07-16

居家防疫這段時間，你的體重有變化嗎？

有，居家耍廢，體重失控
沒有，多了時間可以運動及選擇飲食
56.43%43.57%
2021-07-12-2021-07-15
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

繼續作答
7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

繼續作答
即時
推薦閱讀